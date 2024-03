Continuano a far discutere i protagonisti dell’edizione 2023-2024 del Grande Fratello. Una coppia avrebbe avuto dei problemi di non poco conto, stando agli ultimi rumor. Infatti, fonti autorevoli hanno confermato che la situazione non sarebbe più rosea come prima e quindi tutti i nodi stanno iniziando a venire al pettine. E chissà cosa ancora potrà accadere nelle prossime settimane.

Intanto, possiamo dirvi che dopo la finale del Grande Fratello una coppia che si era molto unita ha cominciato ad avere dei problemi nel rapporto. E sarebbe anche emerso il motivo che li avrebbe allontanati, quindi l’idillio sarebbe ormai finito. Ora che il reality show è finito e che tutti stanno tornando alla vita di prima, cominciano ad esserci i primi scricchiolii come confermato da due dei più importanti influencer.

Grande Fratello, una coppia ha avuto dei problemi: “Si sono allontanati”

Però dobbiamo subito precisare che non si tratterebbe di persone legate sentimentalmente. Infatti, questa segnalazione sui concorrenti del Grande Fratello avrebbe riguardato una coppia, che aveva stretto un legame di forte amicizia. E i problemi sono arrivati puntuali, una volta finito il programma, e non sappiamo se siano diventati insormontabili.

Innanzitutto l’influencer Deianira Marzano ha rivelato: “Fonti certe ci fanno sapere a me e ad Amedeo Venza che, dopo la finale del GF, una coppia che fuori aveva legato molto in amicizia si è distaccata per motivi di invadenza“. Nomi non ne sono stati fatti dagli influencer, quindi resta il mistero su questa indiscrezione, mentre Venza ha aggiunto un suo personale commento sulla vicenda. Ma sul web sono usciti, infatti si vocifera che i due protagonisti sarebbero Sergio e Mirko. Si era parlato su Very Inutil People nei giorni scorsi che avrebbero avuto un battibecco alla festa del GF “per un equivoco che ha causato molto nervosismo”.

Venza ha detto: “Iniziano a ritornare nel dimenticatoio tra loro… Tra qualche mese non li vedremo manco più nei vari salotti o eventi!”. Quindi, per lui il futuro dei gieffini non sarà assolutamente positivo.