“Dovete abbandonare il programma”. Tristezza infinita a Io Canto Generation. È successo tutto durante la puntata del 18 dicembre 2023, ovvero la semifinale. Ma chi sono i finalisti? In totale sono rimasti 12 i giovani talenti che hanno conquistato il pass per la finale. Alcuni di loro però, hanno dovuto lasciare il talent show condotto da Gerry Scotti per sempre. La squadra perdente ha avuto una seconda possibilità: due concorrenti sono stati salvati dal pubblico presente in studio e altri due dalla giuria, composta da Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Al Bano e Orietta Berti, con la partecipazione di Chiara Tortorella.

Come abbiamo raccontato ciò, le sei squadre si sono ridotte a due, guidate da Fausto Leali e Iva Zanicchi, come suggerito da Anna Tatangelo. I due veterani hanno preso il comando, con Fausto Leali che ha formato una squadra con Tatangelo e Benedetta Caretta, mentre Zanicchi si è alleata con Cristina Scuccia e Mietta.





Così, dopo le quattro manche, durante le quali le due squadre hanno accumulato punti su punti. Ad avere la meglio è stata la squadra di Fausto Leali ha raggiunto un totale di 545 punti, mentre quella di Iva Zanicchi ha totalizzato 347 punti. Poi le due squadre si sono sfidate con due esibizioni corali e la squadra di Fausto Leali ha trionfato con 632 punti, mentre quella di Iva Zanicchi ha ottenuto 623 punti.

Per i salvataggi, Chiara Tortorella e i giudici hanno scelto Daniele Mattia e Andrea Carpinteri, mentre gli spettatori in studio hanno salvato Carola Boccadoro e Samuele Spina. I finalisti di Io Canto Generation 2023 sono quindi: Daniele Mattia, Andrea Carpinteri, Eric Baci, Elia Pedrini, Nicole Corrente, Marta Viola, Rocco Pepe, Lorenzo Sebastiano, Andrea Urru, Sofia Leto, Carola Boccadoro e Samuele Spina.

A lasciare il programma di Gerry Scotti tra le lacrime sono invece: Maria D’Amato, Pietro Agnello, Laura Pizio e Aurora Castellani. Poi, il padrone di casa, con le lacrime agli occhi, ha annunciato una sorpresa di Natale per il pubblico, concludendo la serata cantando insieme a tutti i concorrenti, i sei coach e i giudici.

