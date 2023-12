Lilli Gruber assente a Otto e Mezzo per “Motivatissime ragioni familiari”. A renderlo noto è il direttore del TgLa7 Enrico Mentana. Nell’appuntamento serale del 18 dicembre 2023, il giornalista spiega che la collega non sarà alla conduzione della solita puntata, fermata, racconta, da appunto “motivatissimi impegni personali”. Mentana in diretta ha spiegato ai telespettatori che Lilli Gruber non sarebbe stata alla conduzione della puntata.

>> “Dovete abbandonare il programma”. Io Canto Generation, Gerry Scotti in lacrime: video

Al suo posto, spiega il sempre Enrico Mentana, in sostituzione, Giovanni Floris. Neanche La7 aveva comunicato durante la giornata l’inaspettata assenza di Lilli Gruber da Otto e Mezzo. Questo fa comprendere che probabilmente l’assenza della Gruber è stata dovuta ad un problema improvviso. Floris tuttavia ha preso il comando del programma, aprendo la puntata con l’annuncio che Lilli Gruber “è stata trattenuta da problemi familiari e io volentieri do una mano.”





Lilli Gruber assente a Otto e Mezzo per “Ragioni familiari”

Tuttavia, le ragioni precise di questa interruzione non sono state dettagliatamente spiegate. La puntata ha visto la partecipazione in studio di Alessandro Giuli, Alessandro De Angelis, Sabina Guzzanti, e in collegamento Marco Travaglio. Il focus di Otto e Mezzo è stato incentrato sulle polemiche tra Chiara Ferragni e Giorgia Meloni, oltre all’analisi della kermesse di FdI, denominata Atreju, che si è conclusa ieri con l’intervento del primo ministro.

Fatta eccezione per eventuali altri obblighi personali e giustificati della giornalista e conduttrice, si prevede che il suo ritorno avvenga regolarmente a partire dal 19 dicembre, alle 20:30 su La7. Nella stessa giornata, Giovanni Floris tornerà ad essere al timone del suo programma DiMartedì in prima serata sulla stessa rete.

Soffrendo per l’assenza di lilli gruber questa sera — giulia (@vogliouncircle) December 18, 2023

Lilli Gruber assente a #ottoemezzo per cause familiari…Al suo posto Floris — J❌ker 🤡 (@potterhead_1000) December 18, 2023

Lilli Gruber, il cui vero nome è Dietlinde Gruber, è nata a Bolzano il 19 aprile 1957. È una giornalista, autrice televisiva, conduttrice televisiva, scrittrice ed ex politica italiana. Attiva nel campo del giornalismo televisivo fin dai primi anni ottanta, ha collaborato con la TGR, il TG2 e il TG1, conducendo le edizioni principali di tali testate e svolgendo anche il ruolo di inviata.

Leggi anche: “Non sapete di Martina…”. Affari tuoi, lacrime e applausi per la concorrente dopo l’annuncio di Amadeus