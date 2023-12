Affari tuoi, il seguitissimo game show condotto da Amadeus su Rai1 è tornato a fare compagnia agli spettatori e la nuova settimana è stata inaugurata da Martina, la concorrente del Piemonte. Protagonista della puntata che definire intensa sarebbe poco insieme a nonna Silvana, ha iniziato alla grande. Martina ha aperto più pacchi azzurri che rossi, ma intorno a metà partita la situazione si è praticamente invertita. E precipitata nel giro di pochi tiri.

La concorrente di Affari tuoi ha infatti visto sfumare, una dopo l’altra, le somme più alte dei pacchi rossi, perdendo addirittura la possibilità di portare a casa i 200mila e i 100mila in due lanci consecutivi. Alla fine è rimasta con due ipotesi di vincita: il pacco da zero euro e quello da 10mila. Ed è a questo punto che il conduttore ha voluto sottolineare come quei 10mila fossero molto importanti per la concorrente di turno.

Affari tuoi, lacrime e commozione per Martina

“Hanno un valore molto importante questi 10mila vista la storia della nostra concorrente”, ha spiegato Amadeus. E infatti tra un pacco e un altro Martina ha raccontato la sua storia commuovendo tutto lo studio e il pubblico di Rai1. Fin da piccola, infatti, ha dovuto lavorare. Cresciuta con i nonni, con i genitori che si sono separati prestissimo, si è subito occupata dell’allevamento di bestiame.

Il nonno non c’è più e infatti nel corso della partita Martina ha voluto ricordarlo chiamando il pacco numero 19: “Lui è morto il 22, ma il 19 è il giorno in cui è stato male e lo abbiamo portato in ospedale” ha spiegato la concorrente del Piemonte. Ma c’è stato anche un altro momento di forte emozione: quando ha parlato di quanto accaduto alla nonna, in piedi accanto a lei in puntata.

Col cambio, secondo me, il dottore ha voluto aiutare la concorrente, forse le fa tenerezza per aver avuto una partita un po' bruttina. Staremo a vedere.. #AffariTuoi — GAETANO (@Gae_Tanoo) December 18, 2023

“Mia nonna alcuni anni fa ci ha fatto un brutto scherzo. Ha avuto un malore ed è stata in coma per mesi. Si è risvegliata bambina dopo molto tempo” ha ricordato senza riuscire a trattenere le lacrime. “Ho dovuto imparare di nuovo a fare tutto”, ha quindi precisato Silvana. Alla fine, come detto, è rimasta con due pacchi. Ha accettato la proposta del dottore di cambiare il suo e, con grande gioia di tutti, oltre che lacrime, applausi e occhi lucidi, è riuscita a vincere 10mila euro.