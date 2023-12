Chi segue Affari Tuoi si è domandato, almeno una volta, chi si celasse dietro il ‘Dottore’, l’uomo misterioso che al telefono con Amadeus formula le offerte per i concorrenti. Una figura fondamentale senza la quale la trasmissione campione di ascolti di Rai 1 non sarebbe la stessa (e forse non potrebbe neppure andare in onda). A svelare l’identità del Dottore ci ha pensato il settimanale Oggi. Vecchia conoscenza della tv ha iniziato con Alberto Castagna: “Fu lui a dirmi: “Perché non provi a fare l’autore? Vieni a lavorare con me”.

>Schianto terrificante tra più mezzi: morti due ragazzi di 24 e 28 anni, tre feriti in codice rosso

Da lì una lunga serie di programmi fino ad Affari Tuoi, a proposito del quale aveva detto al Corriere della Sera: “Il mio scopo è uno solo: portare il concorrente a un finale significativo”. “Ci si arriva immaginando la persona che hai davanti, le sue scelte. erco di valutare psicologicamente l’avversario. Se una persona ha nel pacco un premio alto, ma penso possa vacillare, provo a fargli un’offerta bassa o propongo un cambio”.





Affari Tuoi, chi è il ‘Dottore’ della trasmissione di Rai 1

“Ma non è sempre facile: a volte arrivano concorrenti che non cedono il pacco a nessuna cifra, perché il numero cui è abbinato è il loro numero fortunato. Il mio compito è metterli in difficoltà”, ha spiegato. Tempo fa a Dipiù aveva raccontato il suo lato umano: “A volte vengono persone che dicono di avere bisogno dei soldi per comprare la casa o per realizzare i loro sogni”.

“Mi dispiace essere loro nemico, ma non posso farmi intenerire. Però non è vero che sono sempre perfido: quando vedo un concorrente coraggioso e intraprendente, cerco comunque di premiarlo con un’offerta vantaggiosa”. Chi è il Dottore? Pasquale Romano, ex professore di filosofia. Con oltre 2300 puntate prodotte, è considerato uno dei giochi a premi di maggior successo della storia della televisione italiana, nonché tra i più controversi.

Poiché oggetto di molteplici accuse sull’effettiva veridicità del suo svolgimento e su presunte irregolarità orchestrate dagli autori, sollevate a più riprese dal diretto competitor Striscia la notizia e discusse mediante azioni legali. Polemiche rilevanti si sono manifestate anche col Codacons, l’Unione nazionale consumatori e la Commissione di vigilanza Rai.