Schianto terrificante tra più mezzi: morti due ragazzi di 24 e 28 anni, tre feriti in codice rosso

Drammatico incidente nella notte a Fondovalle Isclero, nel beneventano: due ragazzi di 24 e 28 anni sono morti a seguito di un incidente che ha coinvolto tre mezzi intorno alle 20 di ieri sabato 16 dicembre, nella carambola mortale sono rimaste ferite tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, carabinieri e vigili del fuoco. La dinamica resta al momento da chiarire. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, fornita da Il Mattino: “i due giovani che hanno perso la vita erano a bordo di una Fiat Punto”.

“Che si è scontrata con una Fiat Bravo, ma durante l’impatto è rimasta coinvolta anche una Renault Kadjar condotta da un uomo”. I tre feriti sono stati portati all’ospedale di Benevento in codice rosso, ma non c’è stato nulla da fare per Gianpiero, di 24 anni e Biagio di 28. Le salme sono state trasferite presso l’obitorio del San Pio, a disposizione della Procura della Repubblica.





Fondovalle Isclero, due morti e tre feriti in un grave incidente

È solo l’ultimo incidente in ordine di tempo. Scrive Anteprima 24: “Sconvolto il sindaco di San Lorenzello (dove vivevano le due vittime), Antimo Lavorgna. Il vice sindaco Elvio Sagnella e l’assessore Alfonso Tortora, nella notte, hanno subito inviato una richiesta chiedendo di valutare l’ipotesi di lutto cittadino. “Sono incredulo – ha detto il sindaco Lavorgna – ancora non ci credo”.

Nel 2022 in provincia di Benevento sono stati registrati 297 incidenti, il numero più basso in regione come nell’ultimo report del 2021: a riferirlo è l’Istat, che ha pubblicato i dati in occasione della Giornata delle vittime della strada che ricorre il 19 novembre.

I sinistri nel Sannio hanno causato nell’ultimo anno la morte di 12 persone e 429 feriti, con un indice di mortalità del 4,6% (leggermente al di sopra della media campana del 4,1%), dietro solo a Salerno e Caserta. Rispetto all’anno precedente si sono registrati 71 incidenti, due morti e 85 feriti in più.