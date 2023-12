Ballando con le stelle, emozionante esibizione per il pubblico. Grandi emozioni proseguono a caratterizzare l’attuale edizione del programma timonato da Milly Carlucci. Per il pubblico italiano l’ultima messa in onda è stata densa di colpi di scena, a cominciare dalla sorpresa per Wanda Nara che ha abbracciato davanti alle telecamere la famiglia al completo. Poi l’entrata sul palcoscenico della piccola Angela Paolillo, 7 anni, che ha letteralmente conquistato il cuore di tutti.

Angella Paolillo si esibisce davanti al pubblico di Ballando con le stelle. Una piccola grande guerriera che davanti al pubblico della trasmissione non ha potuto che dare prova tangibile che i sogni trovano sempre la via per realizzarsi. Angela è riuscita a emozionare il pubblico e portare a casa un successo come pochi nella storia del programma.

Angella Paolillo si esibisce davanti al pubblico di Ballando con le stelle: “Siamo qui per realizzare il sogno di Angela, quello di ballare”

La bambina è stata vittima di un drammatico incidente che ha purtroppo richiesto l’amputazione del piede destro. La delicata operazione è avvenuta presso il reparto di ortopedia del Santobono di Napoli. E oggi proprio il palcoscenico di Ballando con le stelle ha dato modo alla piccola grande guerriera di realizzare il suo più grande sogno: esibirsi davanti a un pubblico.

“Siamo qui per realizzare il sogno di Angela, quello di ballare”, sono state le parole commosse della mamma della bambina napoletana visibilmente commossa e fiera della sua bambina colma di determinazione. Angela si è esibita sul palco insieme a Maria Ermachkova e Alessandra Tripoli per l’interpretazione danzata del brano di Angelina Mango “Che t’o dic’a fa”. Le parole di Milly Carlucci dopo l’esibizione sono arrivate a completamento di un momento speciale: “Se Angela ha il sogno di diventare ballerina, lo diventerà ma deve studiare molto perché i ballerini devono studiare. Angela ha il diritto di ballare esattamente come tutti gli altri”. Carolyn Smith ha sottolineato: “Dà una bella dimostrazione di forza soprattutto a tante persone”.

Ovviamente il momento teelevisivo ha emozionato tutti i presenti ed è andato incontro ai complimenti anche di Giusy Versace, campionessa di Ballando con le stelle e campionessa paralimpica: “Tutti hanno il diritto di realizzare i propri sogni. Lasciarmi senza parole è sempre difficile, ma mi sono emozionata tantissimo, Angela sei stata un orgoglio e sei bravissima. Angela indossa questa protesi da solo un mese ed è una protesi complicata. Ringrazio te e la famiglia di Ballando ma questo è un messaggio di speranza. L’ho solo presa per mano e l’ho accompagnata in un percorso un po’ più semplice”.