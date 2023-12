Ballando con le stelle, la notizia corre veloce sul web. Il programma di Milly carlucci rappresenta sempre e comunque un’esperienza unica al di là dei risultati conseguiti. Vincere è sicuramente una meta ambita per tutti i concorrenti che prendono parte alla competizione, ma non lo scopo univoco che veicola il senso della partecipazione: lo sa bene una delle concorrenti che nelle ultime ore ha rilasciato alcune dichiarazioni con tanto di occhi lucidi davanti alle telecamere di La vita in diretta.

Paola Perego in lacrime davanti alle telecamere di La vita in diretta. Alberto Matano ha avuto la grande fortuna di avere come ospiti in studio alcuni volti della trasmissione di successo timonata da Milly Carlucci. Paola Perego, insieme a Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli ed Elisa Isoardi hanno infatti raccontato cosa significa vivere un’esperienza tanto unica.

Paola Perego in lacrime davanti alle telecamere de La vita in diretta: “Non posso tornare…”

L’annuncio di Paola Perego ha tutti i toni di essere una conferma ai sospetti che, alla luce dei diversi infortuni, hanno iniziato a circolare tra i fan del programma. Purtroppo Paola ha infatti annunciato che la sua corsa a Ballando si ferma qui. La concorrente dunque non potrà prendere parte alla puntata di Ballando con le stelle dedicata dal ripescaggio.

“Ormai mi sono rotta e quindi…La mia costola…La frattura è scomposta e quindi non posso tornare a ballare. Io sarò al tavolino ad applaudire ai concorrenti con cui ho fatto questo bellissimo percorso. La frattura era composta, io poi ci ho ballato sopra e la frattura si è composta”, sono state le motivazioni di Paolo Perego sottolineate per motivare il suo ‘abbandono’.

“Certo devo dire che forse con Giovanni Terzi te la potevi giocare”m ha provato a sdrammatizzare Selvaggia Lucarelli parlando delle esibizioni della Perego. L’ormai ex concorrente ha trovato supporto in Carolyn Smith che ha specificato quanto, a detta sua, la concorrente non sia stata del tutto compresa nel corso della sua permanenza in gara.