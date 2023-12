Davvero una edizione con diversi colpi di scena quella di Ballando con le stelle 2023, tra polemiche, eliminazioni inattese, ritiri clamorosi e sorprese in pista con concorrenti che il pubblico pensava che anon avrebbero retto una competizione così accesa. È il caso, per esempio, di Lino Banfi che ha detto addio, del ritiro di Antonio Caprarica, ma soprattutto dell’acceso ‘duello’ tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari che non hanno risparmiato colpi bassi in piena diretta televisiva.

E, proprio a poche ore dalla prossima puntata, arriva la brutta notizia di un nuovo definitivo ritiro dal programma dei ballerini famosi. Un infortunio tra le mura di casa costringe a rinunciare per sempre al sogno del sabato sera, un peccato per il pubblico che ha sperato di vederla esprimersi in pista più di quanto ha fatto finora.

Ballando con le stelle 2023, è addio per sempre: infortunio per la concorrente

La finale di sabato 23 dicembre si avvicina tra una paletta della giuria e un televoto del pubblico a casa. Il parere generale vede l’argentina Wanda Nara super favorita, non a torto considerando che balla davvero bene e ogni volta che termina la sua esibizione è clamore tra pubblico in studio e giudici. Chi dovrà rinunciare per sempre alla finale è Paola Perego. Ma non era già stata eliminata?

Dopo aver subito un infortunio alle costole, Paola Perego (57 anni) si trova nuovamente alle prese con un problema fisico, questa volta al ginocchio. Il suo stato di salute non è al momento dei migliori, complicando la sua partecipazione a Ballando con le stelle, dove danza in coppia con il ballerino Angelo Madonia. La conduttrice ha condiviso una foto che la ritrae con un tutore al ginocchio e delle stampelle. Nonostante gli sforzi, è stata eliminata dalla competizione e le speranze di un ripescaggio sembrano svanire, considerando la sua attuale condizione.

Paola Perego ultimamente sembrava proprio il colpo di scena: esordio non convincente, un primo infortunio, l’eliminazione, poi il ripescaggio e la vittoria finale. Questo è lo schema che, si legge in giro, molti si aspettavano. Sarà ancora così?

Perego, si apprende ora, avrebbe riportato l’infortunio a casa, subendo una forte distorsione che l’ha costretta ad utilizzare le stampelle. Durante la trasmissione di Rai1, ha rivelato di possedere un’elevata tolleranza al dolore, tanto da riuscire a ballare nonostante le costole fratturate. Tuttavia, questa volta sembra che la sua partecipazione al programma sia compromessa in modo più definitivo, con tutto il dispiacere di quel pubblico che credeva in lei.