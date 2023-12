Lutto molto doloroso per Lilli Gruber, la famosa giornalista italiana e conduttrice di Otto e Mezzo su La 7. Dopo l’assenza di ieri si capisce finalmente il motivo (personalissimo) che l’ha costretta ad allontanarsi dal suo appuntamento quotidiano. A renderlo noto era stato il direttore del TgLa7 Enrico Mentana. Nell’appuntamento serale del 18 dicembre 2023, il giornalista spiega che la collega non sarebbe stata alla conduzione della solita puntata, fermata, racconta, da “motivatissimi impegni personali”.

Al suo posto, spiegava sempre Enrico Mentana, in sostituzione, Giovanni Floris. Neanche La7 aveva comunicato durante la giornata l’inaspettata assenza di Lilli Gruber da Otto e Mezzo. E proprio questo faceva intendere che probabilmente l’assenza della Gruber era stata dovuta ad un problema improvviso.





Lutto per Lilli Gruber: svelato il motivo della sua assenza

Floris tuttavia aveva preso il comando del programma, aprendo la puntata con l’annuncio che Lilli Gruber “è stata trattenuta da problemi familiari e io volentieri do una mano.” Ma cosa è successo a Lilli Gruber? Ora lo sappiamo, la donna è stata colpita da una profonda tragedia: la scomparsa della madre, Herlinde Deutsch Gruber, all’età di 96 anni. Secondo quanto riportato da Adnkronos, Herlinde è deceduta nella sua residenza di Egna (Neumarkt), in provincia di Bolzano, dove risiedeva da lungo tempo.

Il marito di Herlinde, Alfred Gruber, era un imprenditore edile di Cortaccia, un piccolo villaggio situato su un altopiano nella valle dell’Adige. La famiglia Gruber viveva ad Egna, a circa 25 chilometri a sud di Bolzano. Lilli Gruber ha sempre sottolineato l’affettuoso legame che la legava alla madre. I funerali sono previsti per venerdì 22 dicembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Nicola ad Egna.

Inoltre, giovedì 21 dicembre alle ore 19 e venerdì 22 dicembre alle ore 14:30, verrà recitato il rosario in memoria della defunta nella stessa chiesa, San Nicola, ad Egna. Un dolore improvviso e doloroso per Lilli Gruber proprio a ridosso del Natale, che quest’anno, purtroppo per lei, sarà più triste senza dubbio.

