Durante la puntata di ieri, 18 dicembre, de La Vita in Diretta Pierpaolo Pretelli ha vuotato il sacco sulla crisi con Giulia Salemi. Una crisi di cui si parla ormai da mesi. “Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non vivono più insieme. A seguito dei miei scoop recenti dove raccontavo la storia oramai agli sgoccioli, Pierpaolo ha fatto i bagagli e vive da un’altra parte. I motivi?!? Già da tempo le cose non andavano più bene, non c’è più quel sentimento forte che li legava. Prima era tutto vero? Assolutamente si!!!”, scrive qualche giorno fa Alessandro Rosica.

>“Io mi vergognerei”. Caos nello studio di Uomini e Donne, Maria non regge: finisce stesa a terra

“Tant’è che li ho sempre supportati e difesi da tutte le fake news che sono circolate in questi anni. C’è qualche contratto che li obbliga a stare insieme per finta? No!!! Nessun contratto, forse paura di deludere quel fandom che li ha tanto amati e supportati, ovviamente sanno che insieme valgono di più televisivamente”.





La Vita in Diretta, Pretelli: la verità sulla crisi con Giulia Salemi

Parole che la coppia non aveva commentato. Fini a ieri. Mentre si discuteva della presunta crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, il comico Francesco Paolantoni, rivolgendosi all’ex concorrente del GF ha scherzato dicendo: “So che vi siete lasciati un po’ di tempo fa!“. Alberto Matano è intervenuto e bomba chiedendo a Pierpaolo Pretelli di rispondere alla domanda: “Come si superano le crisi?”.

E Pretelli ha risposto a tono, in maniera molto diretta e senza tanti giri di parole: “È ovvio che in un rapporto di coppia ci sono degli alti e dei bassi, ma se c’è il sentimento tutto passa e tutto si può risolvere!“. Come dire, forse tra loro le cose possono ancora sistemarsi. Del resto erano stati loro a dire che qualcosa non stava andando: “Se un minimo ci conoscete, sapete che persone siamo”.

“Non c’è nessun contratto che ci obbliga a stare insieme, non c’è nessun programma televisivo che ci impedisce di lasciarci. Non abbiamo lavori, non c’è niente, quindi tutte quelle allusioni che alcuni profili fanno sono tutte finte. Semplicemente stiamo capendo chi siamo, dove stiamo andando e non vogliamo rovinare quella che è la relazione più importante della nostra vita. Ci serve del tempo, per favore. Rispettateci. Grazie, vi vogliamo bene”.