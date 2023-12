Se ne parlava da un po’, alla fine è successo davvero: Gerry Scotti farà la sua comparsa sulle reti Rai. L’annuncio è ufficiale e, cosa importante, sembra arrivato dopo un nulla osta concesso da Mediaset. L’appuntamento sul primo canale della televisione di Stato è fissato per mercoledì 20 dicembre, una settimana più tardi di quanto era filtrato in un primo momento. Gerry, infatti, sarebbe dovuto andare in onda insieme a tutta la squadra mercoledì 13 poi, per un serie di ragioni, i tempi si erano allungati. Al suo fianco il conduttore avrà volti iper affermati, nonché amici di vecchia data.

>“Il padre e la sorella di Giulia hanno rotto le pa**”. Vittorio Feltri non regge ed è choc, ecco cosa ha detto

Su tutti Fiorello e Amadeus passati, come Gerry, per Radio Deejay: la stazione che più di ogni altro ha fornito alle televisioni personaggi di talento. Oltre Gerry, Fiorello e Amadeus vale la pena ricordare Luca Laurenti, inossidabile spalla di Paolo Bonolis, e Nicola Savino che dopo il passaggio a Le Iene è ora condutture su TV8.





Gerry Scotti ospite di Ra1 per People from Cecchetto

L’attesa per vedere Gerry Scotti nella sua nuova veste cresce. Il conduttore (l’approdo in Rai del quale è un evento) sarà uno degli ospiti di People From Cecchetto, documentario dedicato allo scopritore di talenti Claudio Cecchetto in onda su Rai1 mercoledì 20 dicembre in prima serata (e non il 13 come annunciato inizialmente), quando Io Canto Generation di Scotti su Canale 5 dovrà lasciare spazio alla Coppa Italia.

Nel documentario, oltre al citato Scotti, intervengono: Claudio Cecchetto, Amadeus, Massimo Bernardini, Mapi Danna, Carlo Conti, Francesco Facchinetti, Rosario Fiorello, Lorenzo Jovanotti, Leonardo Pieraccioni, Sabrina Salerno, Fabio Volo e Maria Volpe. “E sarà proprio la testimonianza di questi artisti a tracciare le linee che definiscono la personalità di Claudio Cecchetto attraverso un collage di ricordi”.

E ancora: “Racconti e aneddoti, che andranno a completare la versione che il protagonista del documentario darà di sé stesso in un’intervista inedita. La musica degli anni Ottanta e Novanta farà da coinvolgente cornice a un racconto biografico capace di raccontare due decenni dello spettacolo italiani”.