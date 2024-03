Grande Fratello, questa non è un’esercitazione: poche ore e sapremo il nome del vincitore – o vincitrice – di questa edizione. C’è fermento, ovvio, soprattutto in casa, dove i concorrenti stanno preparano i bagagli e si stanno rendendo conto che a breve lasceranno quelle mura. Per alcuni, come Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Rosy Chin, sono più di 6 mesi che devono lasciarle. Ma com’è il clima pre-finale?

Sul sito ufficiale del reality show è stata pubblicata una clip che riassume le emozioni e le sensazioni dei concorrenti ancora in gioco. In generale, stanno vivendo questi momenti con serenità ma anche con un bel po’ di nostalgia. Cosa è successo al loro ultimo risveglio all’interno della casa più spiata d’Italia? Sono stati chiamati a riordinare la camera, a chiudere le valigie e a aprirsi in confessionale forse per l’ultima volta.

GF, ultime ore: Beatrice commuove tutti

È felice e un po’ malinconica Greta, che però è soddisfatta delle consapevolezze acquisite in questi mesi di permanenza nel programma, come quella di essere diventata una donna. Sergio, invece, ha definito questi 3 mesi intensi, lunghi, ma allo stesso tempo troppo brevi rispetto a tutte le emozioni vissute. Simona Tagli si è concentrata sul concetto di “connessione” con il prossimo e con se stessi per la prima volta nella sua vita.

La veterana Rosy Chin ha ammesso che tornerà a casa con consapevolezza, accettazione, gratitudine e, naturalmente, con tante emozioni nel suo bagaglio di vita. Perla si è mostrata particolarmente malinconica, ma ha aggiunto di aver rimosso completamente tutti i momenti brutti vissuti, in testa adesso ha solo quelli belli. Letizia Petris ha chiuso in valigia tanti ricordi, uno per ogni abito messo via.

Eccoci con l’ultimo risveglio di Bea nella casa…💔#grandefratello pic.twitter.com/u5HaG9xTyS — M🌸 (@Skoolsucks2) March 25, 2024

“Mi porterò una proprietà del tempo.. che non avrò mai più” cit#iostoconbea #GrandeFratello pic.twitter.com/x0wmFobpbq — 𓃭ᯓᥫ᭡ ꫂ ၴႅၴ ١٥٧٤.ᐟ  (@Sergio24101) March 25, 2024

Non sono mancate le lacrime: Massimiliano Varrese è scoppiato a piangere nel confessionale e si è detto molto commosso: per lui è stato il film più bello in assoluto della sua vita. A chiudere, e in bellezza, Beatrice Luzzi, data per favorita da mesi. Anche lei ha chiuso in valigia tantissimi ricordi ed emozioni, sia belli sia brutti. Il GF è un’esperienza che mette ogni individuo a confronto con gli altri ma, soprattutto, con il proprio io. Beatrice porterà con sé fuori dalla casa molto silenzio e una proprietà del tempo che è consapevole che non avrà mai più. Queste parole hanno molto colpito i fan, sempre più convinti che sia lei la vera regina di questo GF.