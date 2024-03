Stiamo per scoprire ormai chi trionferà al Grande Fratello, infatti nella serata del 25 marzo ci sarà la finale. Nelle ultime ore Anita ha deciso di parlare di Beatrice e ha rivelato perché l’attrice non dovrebbe vincere il reality show. Nonostante sia la favorita numero uno al successo, l’ex coinquilina ha un’idea totalmente differente e ha spiegato le ragioni del suo discorso.

Il Grande Fratello, attraverso i suoi profili ufficiali, ha interpellato Anita sull’imminente finale e inevitabilmente non ha potuto non parlare di Beatrice. Le due non sono mai andate d’accordo e c’è stato uno scontro fino all’eliminazione della Olivieri. Lei ha comunque esternato la sua opinione anche su altri concorrenti e non ci sono stati giudizi positivi.

Leggi anche: “Beatrice, lui come si diverte”. Grande Fratello, polemica su Garibaldi (e Anita) fuori dalla casa





Grande Fratello, Anita su Beatrice: “Perché non vincerà”

Nel corso della sua conversazione ai canali ufficiali del Grande Fratello, Anita oltre a soffermarsi su Beatrice e sul perché non dovrebbe conquistare la vittoria, si è concentrata su Varrese: “Vorrei dire a Massimiliano che verso la fine sta un po’ giocando, sta mettendo in atto un po’ di strategia e avrei voluto vederlo un po’ più sincero e un po’ più trasparente. Come penso che lui sia”.

Anita nominerebbe inoltre Simona Tagli: “Se dovessi nominare qualcuno, nominerei Simona per farle capire che lei è lì solo per strategia e che il suo ruolo non è poi così fondamentale nella casa”. Ma la dichiarazione più importante è arrivata su Beatrice: “Non credo che vincerà Beatrice perché credo che sia troppo scontata. Tutti si aspettano la sua vittoria, quindi credo che non vincerà lei“.

anita nel back reality:

‘non credo vincerà Beatrice perché è troppo scontato’

teso, se vota il pubblico…? MA TUTTO APPOSTO..? ti ricordo che tu dicesti questo anche per la finale poi hai pianto 😂😂😂😘#grandefratello — BeatriceLuzzi.Supporter (@beatriceluzzis) March 24, 2024

Ovviamente a decidere sarà il televoto del pubblico. Stando ai rumor di queste settimane, c’è chi è convinto che la sfida finale sarà tra Beatrice e Perla, ma chissà se qualcun altro riuscirà ad inserirsi e a beffare tutti.