Attesa a mille dentro la casa per la finale del Grande Fratello stasera su Canale 5. I concorrenti ancora in gara stanno vivendo questi momenti con molta tensione. Più ci si avvicina l’ora della puntata e più l’ansia sale. Situazione opposta invece per i concorrenti già eliminati, come dimostrano alcune storie dal profilo di Anita. Cosa sta succedendo?

Gli ex gieffini hanno deciso di trascorrere ieri la vigilia della finale tutti insieme a Roma. Prima tutti a cena in un noto ristorante della capitale, poi in pista scatenati balli e canti. Anita ha voluto immortalare questi momenti di spensieratezza e condividerli con i suoi follower. I rapporti tra tutti adesso che la convivenza forzata è terminata sono molto più distesi . Come forse era naturale che fosse. Ma queste immagini hanno comunque lasciato sorpresi alcuni telespettatori. E hanno acceso un dibattito sui social.

Grande Fratello, bufera su Garibaldi: “Guarda come si diverte con Anita, povera Beatrice”

Ad esempio su X già da alcun giorni si leggono alcuni commenti critici nei confronti di Stefano, che già in altri video e in quelli postati adesso appare in compagnia e in atteggiamenti super amichevoli con Anita. Stefano, come sanno i fan del Grande Fratello, era una delle persone più vicine a Beatrice all’interno della casa. Lui e Sergio sono stati gli unici a manifestare solidarietà all’attrice quando ha subito quelli che Alfonso Signorini ha definito “attacchi da parte del branco”. Per questo i sostenitori della Luzzi hanno visto in Stefano quasi una sorta di tradimento.

Nel mirino delle critiche è finito anche Garibaldi. In un’altra storia di Anita infatti i due appaiono insieme abbracciati e sorridenti. A un certo punto insieme unisco le mani a formare un cuore. “SI tratta dello Giuseppe che in lacrime aveva detto di essersi pentito per non aver difeso Beatrice in questi mesi? Come fa adesso a ridere e festeggiare insieme alla sua nemica numero uno?”.

Ovviamente, tra i commenti c’è anche chi fa notare che il Grande Fratello è un gioco e una volta che i concorrenti si sono chiusi la porta alle spalle, quello che è successo dentro la casa, rimane lì dentro.

In tanti hanno ricordato anche la profezia fatta da Anita a Beatrice: “Tu potrai vincere il grande Fratello Bea, ma sarai sola, mentre noi saremo tutti insieme a festeggiare”. Dichiarazioni dalle quali si erano smarcati subito alcuni concorrenti. In primis Vittorio dallo studio e poi Sergio dal loft di Cinecittà. Ma anche Max Varrese, nonostante gli attriti passati, ha detto che nel caso festeggerà con la Luzzi.