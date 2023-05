Laura Chiatti è stata ospite ieri pomeriggio di Mara Venier e Domenica In, insieme al marito Marco Bocci è stata protagonisti di una lunga intervista che ha immediatamente scatenato un dibattito social. Ma non solo, ad attirare i commenti dei fan anche l’aspetto fisico dell’attrice che, secondo alcuni, avrebbe ceduto (se non esagerato) al ritocco. La polemica vera e propria, ad ogni modo, è scoppiata quando Mara Venier ha domandato: “Ma nella vita di tutti i giorni chi fa cosa? Chi pulisce, cucina, lava i piatti, chi porta i bambini a scuola?”.



E la risposta di Laura è stata spiazzante: Quelle mansioni le faccio io, cucinare, le cose di tutti i giorni le faccio io anche perché io non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere… Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso con certi ruoli… Mi abbassa l’eros, me lo uccide”. Abbastanza per scatenare il putiferio.

Domenica in, Laura Chiatti ‘trasformata’: ha ceduto al ritocco?



Scrive un fan: “Ho insegnato a mio figlio tutti i lavori domestici. Oggi è sposato con 2 figli. Aiuta sua moglie in casa, su tutto. Spero tu possa cambiare idea ed insegnare ai bambini ad essere indipendenti. Tu non avessi la collaboratrice domestica, forse non la penseresti così. Con simpatia”. Ma c’è anche chi prende le parti dell’attrice e la difende.



“Laura sei bellissima e bravissima. La tua grandezza oltre ad averla dimostrata largamente è l’umiltà che ti contraddistingue. Sei molto fortunata ad avere Marco Bocci come marito, ma lui è più che fortunato ad avere te come moglie. Avete una famiglia bellissima, complimenti, siete stati bravissimi anche in quella!!!! Un abbraccio, e un caro saluto anche a tua madre”.



Meno teneri i commenti quando si è trattato di parlare del suo aspetto fisico: “Irriconoscibile. Ma Laura Chiatti è diventata Ilary Blasi”, e ancora: “Ma Laura Chiatti non si riconosce, perché?”. In molti, insomma, sostengono che la moglie di Bocci abbia esagerato con la chirurgia. Di sicuro non è la prima volta che Laura Chiatti viene criticata per il suo aspetto fisico. Per noi, è comunque bellissima.