Marco Bocci e Laura Chiatti, inconveniente hot durante l’allenamento. C’è da dirlo, quei due si amano ancora come quando si sono conosciuti. Lo dimostra una sessione di ginnastica fatta in casa molto simpatica e altrettanto piccante. In tanti infatti hanno notato che durante l’esercizio a due, è successo qualcosa di un po’ troppo insolito. Non che non avvenga naturalmente o normalmente tra due persone che si attraggono, un po’ meno se ripresi dalle telecamere. Marco Bocci e Laura Chiatti, inconveniente hot durante l’allenamento.

Il tutto è successo durante l’allenamento quotidiano della coppia: come in tanti avranno notato la Chiatti è in forma pazzesca. La donna invita il marito a sdraiarsi, schiena a terra. A questo punto lei ci si sdraia sopra, con i piedi in corrispondenza delle spalle del compagno, “obbligandolo” a sollevarla. Si tratta di flessioni “al contrario” che mettono però a durissima prova i muscoli (tutti) e l’autocontrollo di Bocci. In tanti notano quel particolare ma nessuno dice niente.





Marco Bocci e Laura Chiatti, inconveniente hot durante l’allenamento

Nessuno tranne Dagospia, che ripubblica il video condiviso dalla Chiatti sul suo profilo Instagram, sottolinea la scenetta con dettagli decisamente “al peperoncino piccante”. D’ago scrive: “Dopo anni di amore, figli e ordinarie consuetudini di coppia, la mogliettina bella e atletica fa ancora un grande effetto all’attore: non solo nel cuore, ma anche in mezzo alle gambe!”.

E ancora: “Ecco la ‘grandezza’ che ne dimostra il suo immenso amore!”. A molti infatti non passa inosservato il “gonfiore improvviso” e sospetto che emerge all’altezza dei pantaloncini dell’attore diventato famoso con le sue interpretazioni in serie tv di grande successo come Romanzo criminale e Squadra antimafia.

Insomma, sembra proprio che Bocci non riesca proprio a resistere alla bellezza della moglie, della quale è attratto ancora più che mai. Marco Bocci e Laura Chiatti, inconveniente hot durante l’allenamento viene ripreso dai telefoni ma la cosa non turba né uno né l’altra, anzi. Il video è stato poi pubblicato lo stesso diventando virale proprio per questo curioso particolare a luci rosse.

“Ecco perché mi sono dimagrita tanto”. Verissimo, la confessione di Laura Chiatti sul suo stato di salute