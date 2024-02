Anche lui è salito sul palco di Sanremo 2024. Diodato, all’anagrafe Antonio Diodato, è un cantante italiano dalle influenze che abbracciano il rock e pop di matrice inglese e il cantautorato italiano. I suoi primi lavori sono stati realizzati a Stoccolma, dove ha partecipato a una compilation lounge con il brano ‘’Libiiri” (il nome era Liberi, ma i produttori svedesi registrano il brano sbagliando) insieme ai dj svedesi Sebastian Ingrosso e Steve Angello.

Grazie a Daniele Tortora, produttore di Niccolò Fabi, ha l’opportunità di incidere l’album “E forse sono pazzo” – che esce nel 2013 – mentre il video del brano “Ubriaco” viene selezionato da MTV Generation. Dopo essersi esibito in occasione del concerto del Primo Maggio di Taranto, Diodato contribuisce alla realizzazione della colonna sonora del film di Daniele Luchetti “Anni felici”, interpretando il brano di Fabrizio De André “Amore che vieni, amore che vai”.





Chi è Diodato: anni, altezza, peso, fidanzata e figli del cantante

Nel 2014 è tra le Nuove Proposte del “Festival di Sanremo”, con il brano “Babilonia”. Diodato arriva al secondo posto, superato solo da Rocco Hunt, ma vince il premio della giuria di qualità. Lo stesso anno, Diodato sale sul podio della categoria Best New Generation all’MTV Italia Award, dove propone il singolo “Se solo avessi un altro”. Pochi mesi dopo arriva un altro successo vincendo Premio De André per la migliore reinterpretazione del brano “Amore che vieni, amore che vai” del cantautore ligure.

