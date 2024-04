Per giorni si è parlato della terza puntata del serale di Amici 23 e nella giornata del 6 aprile, a poche ore dalla messa in onda su Canale 5, è stato svelato il nome dell’eliminato dal programma. Si era saputo in precedenza chi fosse finito in ballottaggio, parliamo di tre allievi, poi alla fine ne sono rimasti due e ora si è scoperto chi avrebbe abbandonato per sempre il talent.

La conferma ufficiale l’avremo nella serata del 6 aprile, ma possiamo già darvi un’importante anticipazione su Amici 23 e sul nome dell’eliminato grazie all’influencer Amedeo Venza. Aveva promesso di fare uno spoiler prima dell’appuntamento con Maria De Filippi e così ha fatto. Andiamo a scoprire insieme come è stato l’esatto andamento della puntata.

Amici 23, spoilerato il nome dell’eliminato: chi è

Sarà Maria De Filippi in persona a dare il triste annuncio ad Amici 23, ma in virtù delle varie segnalazioni siamo in grado di dirvi il nome dell’eliminato. Anzi, possiamo subito riferirvi che ad andarsene sarà una ragazza. Infatti, il ballottaggio ha riguardato tre allieve: una se l’è cavata immediatamente, mentre le altre due hanno sofferto fino all’ultimo e poi hanno scoperto tutto.

A sfidarsi per rimanere nella scuola sono state Lil Jolie, Lucia e Sofia. La prima, che è una cantante, si è salvata e ha continuato tranquillamente il suo percorso. Poi sono state le ballerine a contendersi l’ultimo posto in lizza. E, come scritto da Amedeo Venza, a lasciare per sempre la trasmissione di Canale 5 sarebbe stata Sofia. Ma capiremo tutto nelle prossime ore.

Sofia Cagnetti, 17 anni, è stata un’allieva di Emanuel Lo e nel serale è assieme al suo professore e a Lorella Cuccarini. Ma ora avrebbe detto addio ad Amici, stando agli ultimi rumor.