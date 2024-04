Amici 23, terza puntata. Il talent di Maria De Filippi, arrivato alla fase del Serale e dunque la più attesa, è pronto a tornare in tv. Sabato 6 aprile 2024 si rinnova l’appuntamento con i protagonisti di questa edizione, ovviamente in prima serata e su Canale 5. Com’è noto, non è in diretta e le registrazioni sono state realizzate giovedì 4 aprile, dunque alcuni spoiler sono già disponibili per il pubblico più impaziente.

Sappiamo per esempio che l’ospite musicale di questa terza puntata del Serale di Amici 23 è Tananai, che canterà il nuovo singolo ‘Veleno’. Barbara Foria è invece confermata come ospite comica. Tre le squadre in sfida, dunque per Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo le ballerine Lucia e Sofia, i cantanti Mida e Sarah Toscano. Con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano i cantanti Petit e Holden e i ballerini Dustin e Marisol.

Serale Amici 23, cambia tutto nella terza puntata

Infine nel team capitanato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro le cantanti Lil Jolie e Martina, la ballerina Gaia. Ma andiamo alle anticipazioni, mai succose come questa settimana. Perché per la prima volta in questo Serale, c’è una sola eliminazione. Nelle precedenti due puntate infatti sono stati 4 gli allievi a lasciare la scuola.

Hanno già visto sfumare la possibilità di vittoria il cantante Ayle e i ballerini Kumo, Nicholas e Giovanni, quindi l’unica squadra ad oggi a non avere avuto eliminazioni è quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ma come detto da questo sabato cambia tutto, l’eliminato sarà solo uno e sarà così probabilmente fino alla semifinale. A finire al ballottaggio, in questa terza puntata, ci sono finite Lucia e Sofia.

QUESTA SERA ospite della terza puntata del Serale: Tananai! Tutti pronti a cantare insieme a lui? Vi aspettiamo in prima serata su Canale 5 🙌🎶 #Amici23 pic.twitter.com/zKnSDSzeU7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 6, 2024

Lucia è fra le favorite, Sofia è invece stata un po’ nell’ombra. Maria De Filippi svelerà come sempre il nome dell’eliminata in casetta, lontano dal pubblico. Che però questa volta non accetta la sfida: “Assurdo”, “Se qualche mese fa mi avessero detto che avremmo perso una di questi due talenti alla TERZA PUNTATA non ci avrei creduto”, “Lucia era da finale” e “Sofia la più derubata di questa edizione”.