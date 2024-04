Amici 23 è entrato nel vivo e ogni settimana c’è grande attesa per la nuova puntata del Serale. Siamo arrivati alla terza puntata e in rete sono già uscite le prime anticipazioni di quello che vedremo in studio ma senza dubbio non mancheranno i colpi di scena. Anche i “vecchi protagonisti” però fanno parlare di sé e ora riflettori accesi su Ayle, il primo allievo ad essere stato eliminato.

Il cantante di Livorno, vero nome Elia Flagella, faceva parte della team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e prima di uscire e abbandonare definitivamente il programma, Maria De Filippi gli ha dedicato delle parole molto dolci. “Volevo dirti che sono felice di averti conosciuto. Sai cosa penso perché te l’ho detto mille volte”.

Leggi anche: “Ora ti dico una cosa…”. Amici 23, Giulia Stabile consola Gaia e fa una rivelazione su Sangiovanni





Ayle, il gossip dopo Amici 23

“Per me è come se tu Amici lo avessi vinto perché hai vinto cose molto più grandi e molto più importanti. Spero sia scesa un po’ la rabbia con cui sei entrato. Non bisogna essere arrabbiati con la vita, ricordatelo questo”, le parole della conduttrice. Il cantante è già tornato sui social e si parla di lui per una risposta in particolare…

Nelle ultime ore infatti Ayle ha deciso di rispondere alle domande dei fan. Uno gli ha chiesto come stesse procedendo con la ballerina di Amici 23 Lucia e la sua risposta ha subito attirato l’attenzione: “Chiedetelo a lei”, ha scritto facendo dunque intendere che tra i due potrebbe esserci un flirt in corso. Già da qualche tempo qualcuno ipotizzava che tra i due protagonisti di Amici 23 ci fosse del tenero.

Inoltre, ospite di Verissimo, il cantante aveva raccontato a Silvia Toffanin di aver avuto “un’amicizia speciale” all’interno della scuola:“L’amore lo canto, lo scrivo, lo vivo. In questo momento…è complicato da spiegare. Ho avuto una bella amicizia, posso dire questo. Una bella amicizia dentro. Sono contento di averla avuta”. E ora questa risposta enigmatica…