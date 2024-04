Ad Amici 2023 un nuovo capitolo della storia d’amore tra Mida e Gaia. Dopo un pausa, il cantante e la ballerina si sono riavvicinati. Mida pare voler mantenere l’amicizia con Gaia. Dopo qualche giorno di gelo ha provato a ricucire con lei, chiedendole pareri sui suoi pezzi e invitandola a vedere un film. Dopo averli visti insieme, troppo vicini, Lucia e Lil Jolie commentano dal giardino la situazione. “Io ho perso le speranze, non lo vuole capire. Poi sta male lei”, dichiara la cantante mentre Lucia interviene per “salvare” l’amica e invitarla ad andare a dormire.

“Non posso parlarle perché ci siamo lasciati?”, ribatte Mida. “Non c’entri nulla, non parliamo sempre di te”, replica Lucia infastidita. Una volta in camera Lucia e Martina le chiedono il motivo per cui erano insieme. Gaia spiega loro che il ragazzo voleva farle sentire la sua musica, ma questa scusa non le convince.

Leggi anche: “Fermateli, si picchiano”. Amici 23, lite tra i big: Giuseppe Giofrè interviene





Amici 23, Giulia Stabile consola Gaia e parla di Sangiovanni

E infatti c’è stato un nuovo momento di sconforto. Gaia si è lasciata andare, mentre preparava una coreografia per il Serale, confidandosi con Giulia Stabile. “Il mio cervello pensa a tante cose in questi giorni. Da quando non sto più con Christian (cioè Mida, ndr) è cambiato qualcosa”. A questo punto Giulia, prontamente, ha provato a tranquillizzare la ragazza.

“Lo capisco. Anche io quando ero allieva ho avuto un momento di solitudine a un certo punto. Ma mi è servito anche quel momento lì. Tutte queste cose che stai vivendo ti servono”. Giulia Stabile ha ovviamente fatto riferimento alla sua storia, poi finita, con il cantante Sangiovanni, conosciuto proprio sui banchi di Amici.

Durante una pausa nella preparazione di una nuova coreografia, Gaia si confida con Giulia Stabile #Amici23 pic.twitter.com/GHdyDFar2S — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 5, 2024

Giulia Stabile e Sangiovanni si erano conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Lei ballerina, lui promettente cantante, avevano iniziato la loro storia sotto i riflettori e anche una volta usciti dalla casetta di Cinecittà – terminato il serale vinto proprio da Giulia – avevano proseguito la relazione lontano dalle telecamere ma non dal clamore. Molto amati dai fan del talent di Canale 5, la coppia è finita spesso al centro della cronaca rosa e quando la notizia dell’addio è arrivata a giugno dello scorso anno, i loro fan sono rimasti scioccati.