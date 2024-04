Il clima dentro Amici 23 è a dir poco incandescente, sembra che durante il serale si siano vissuti attimi di tensione. Superguida Tv rivela che durante le registrazioni (giovedì 4 aprile) della puntata che andrà in onda sabato due big avrebbero avuto uno scontro pesante. Al centro dell’alterco Mida, il cantante che in settimana era stato preso di mira da Anna Pettinelli che lo aveva rimproverato di non voler accettare alcun guanto di sfida che non fosse di suo gradimento.

“Ciao Mida. In maniera insensata tu e la tua insegnante continuate a rifiutare i guanti in cui ti si chiede solo di cantare. Ma è evidente che tu non vuoi metterti in gioco, vuoi cantare solo quello che decidi tu e con espedienti tecnici che ti mettano al sicuro da ogni rischio di fare figuracce. Vedo ballerini cimentarsi su terreni molto lontani dalle loro caratteristiche eppure nessuno di loro frigna. Ballano e si impegnano, tu no, sei una lagna continua”, scriveva Anna.





Amici 23, lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini (poi tocca a Malgioglio)

E ancora: “Non vuoi cantare a cappella? Troppo difficile, mi rendo conto, per un insicuro cronico. Ti senti non al sicuro senza musica? Bene, ti do uno strumento, il pianoforte che ti accompagna, ma solo lui e nessun aiutino. Se anche questo guanto non ti andrà bene, passerai alla storia di questo programma come quello che non accettava i guanti perché se la faceva sotto e che non sapeva cantare cose diverse dal suo mondo”.

Quindi concludeva: “Canta anche sbagliando, anche se pensi di perdere il punto buttati, ma almeno dimostra un po’ di coraggio”. Parole che non sono servite visto che il guanto è stato annullato. Rivela Superguida Tv quello che è successo dopo: “Guanto Martina vs Mida sul bel canto sulle note de La donna cannone: viene annullato perché ritenuto non equo”.

“Si scatena una immensa lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Anna Pettinelli litiga anche con Cristiano Malgioglio e Giofré deve dividerli”. Tra Cristiano e Anna il clima non era sereno da tempo. La scorsa puntata il cantautore aveva detto: “L’anno scorso mi faceva arrabbiare la Celentano e ora lei! Io sono pronto a litigare con tutti, non c’è problema!”.