La puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda nella serata del 29 aprile ha decretato l’addio di Sonny, ma ora ecco uscire già fuori il nome del prossimo eliminato. In attesa del prossimo appuntamento è stata fatta una scoperta in rete, che lascerebbe spazio a pochi dubbi. Dovrebbe iniziare a prepararsi al peggio e quindi andarsene definitivamente dall’Honduras.

Infatti, nel corso della serata all’Isola dei Famosi ci sono state le classiche nomination e da qui uscirà il nome del prossimo eliminato. Ma il pubblico ha già iniziato a capire qualcosa in più, dato che sono emerse delle informazioni interessanti. Alcuni possono tirare un sospiro di sollievo, altri resteranno sulle spine fino all’ultimo e c’è invece chi avrà la mazzata.

Leggi anche: “Non dovevi farlo”. Isola dei Famosi, Vladimir scopre tutto su Samuel Peron e si infuria





Isola dei Famosi, spunta il nome del prossimo eliminato

A rivelare tutto è stato il sito Angolo delle Notizie, che ha reso pubblico un sondaggio sull’Isola dei Famosi effettuato subito dopo la puntata in diretta. Il nome del prossimo eliminato sarà ufficializzato la prossima volta, ma intanto sappiamo che sono quattro i concorrenti finiti in nomination. Chi dovrebbe restare senza problemi è Marina, che ha conquistato il 31% dei voti.

Tra coloro che sono a rischio eliminazione si dovrebbe salvare pure Rosanna grazie al suo 27%, mentre Artur ha totalizzato il 22%. A dover presumibilmente dire addio all’Isola dei Famosi sarebbe Khady, col suo 20% di preferenze. Ma la differenza con gli altri naufraghi non è così evidente, dunque in questi giorni potrebbe ancora succedere di tutto.

La speranza di Khady è che possa sovvertire questo risultato e riuscire a rimanere in Honduras. Fondamentale come sempre sarà la volontà del pubblico, che sarà tenuto a votare.