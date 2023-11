“La figura dei deficienti?”. Ballando, Mammuccari perde la pazienza. È successo durante l’ultima puntata del programma di Rai 1 condotto sempre magistralmente da Milly Carlucci che di solito, lo sappiamo, non cede alle provocazioni delle star. Eppure stavolta è successo qualcosa, ma andiamo con ordine. È successo tutto ai primi minuti di show. È la sesta puntata del talent show e Teo Mammucari ha deciso di sparare le sue cartucce all’inizio.

>> “Sei fuori, mi dispiace”. Ballando con le Stelle, l’annuncio choc di Milly Carlucci

Il motivo è semplice, tutti i concorrenti sono stati invitati ad una sfida nascosta, in pratica gli aspiranti ballerini dovranno sottoporsi ad una super prova individuale (senza essere accompagnati dai propri maestri). E chiaramente quando Milly lo ha annunciato a tutti i protagonisti di questa edizione, non tutti ci sono rimasti bene. Il primo a reagire alle parole di Milly Carlucci è chiaramente il protagonista assoluto di questa edizione di Ballando, ovvero Teo Mammucari.





“La figura dei deficienti?”. Ballando, Mammuccari perde la pazienza

Il comico, sin da subito, ha preso la parole e ha detto la sua a tutta Italia. Il comico ha chiesto alla padrona di casa: “Una domanda come si chiama questa sorpresa la figura dei defici***i?”. La prima a partire da sola è Simona Ventura che con una grande performance di salsa ha conquistato tutti: voto 8. Stesso voto per Wanda Nara, anche lei splendida e magnifica anche Carlotta Mantovan che si becca un bel 7.

Poi attimi di tensione con Antonio Caprarica. Tutto succede quando Teo Mammucari chiede a Milly di esibirsi subito per la troppa agitazione. La conduttrice però risponde che non è possibile e che dovrà attendere il suo momento. Al suo posto però viene chiamato Caprarica.

“Questa trasmissione mi ha permesso di farmi conoscere così come sono realmente”. #WandaNara parla della sua esperienza a #BallandoConLeStelle ✨ pic.twitter.com/j4fXFUTGRa — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) November 25, 2023

L’uomo non si ricordava il nome del ballo e Milly lo ha aiutato dicendo: “È quello di settimana scorsa, quindi un merengue”. Poi è stata la volta di Teo Mammucari e anche lui non ricordava il nome del ballo. Il comico ha quindi chiesto aiuto a Selvaggia Lucarelli che ha replicato: “Se ti aspetti che ti suggerisca io, guarda… Ti attacchi proprio”. Grasse risate in studio.

Leggi anche: “Non vi ho detto tutta la verità”. Ciro Petrone, dietro l’addio al Grande Fratello c’è molto di più