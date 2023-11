Puntata ricca di emozioni a Ballando con le Stelle. L’appuntamento di sabato 25 novembre ha visto una per certi versi clamorosa eliminazione dopo uno spareggio ‘all’ultimo sangue’. Ma ancora una volta si devono registrare frizioni, per usare un eufemismo, tra Teo Mammucari e la giuria. Certo le discussioni e gli scontri ci sono sempre stati, ma forse in questa edizione si sta superando il segno. E c’è infatti anche chi, come una telespettatrice, sottolinea il livello di tensione esagerato.

La signora Mariella da Siracusa ha scritto e Alessandro Cecchi Paone le ha risposto nella rubrica su Nuovo Tv: “… si vengono a creare dinamiche sgradevoli – evidenzia la telespettatrice – nelle quali si finisce per litigare. Rilassatevi! La prossima volta cambio canale”. “È vero e comprensibile quello che dice – dice il giornalista – Tranne l’ultimo cenno sulla tentazione di cambiare canale. Perché non sembra una tendenza che incombe sul programma della brava Milly Carlucci. Gli ascolti tengono, e anche molto bene nonostante ciò che ha cambiato in profondità la natura stessa della trasmissione. È diventato uno spettacolo molto abrasivo”.

Il concorrente eliminato e la classifica della sesta puntata

Paola Perego e Angelo Madonia hanno sfidato allo spareggio Giovanni Terzi e Giada Lini. Ebbene il pubblico ha deciso di mandare a casa proprio la conduttrice che ha ottenuto il 39% delle preferenze contro il 61% degli avversari. Adesso per lei resta solo una possibilità di salvezza e cioè il ripescaggio finale. Come detto, però, durante la puntata non sono mancate le sorprese. Una è stata rappresentata dalla partecipazione dell’attore di “Mare Fuori” Giacomo Giorgio e di Cristina D’Avena come ballerini per una notte.

Non sono mancati i momenti di tensione come quando Teo Mammucari, dopo l’annuncio di Milly Carlucci della prova improvvisata senza maestri che ha messo a dura prova i concorrenti, ha detto: “Una domanda: come si chiama questa sorpresa, la figura dei deficienti?”. Poi se l’è presa con la giuria perché mentre Antonio Caprarica era stato aiutato per riconoscere il tipo di ballo eseguito, a lui non è stata data la stessa possibilità. Insomma, polemiche continue.

In ogni caso questa è stata la classifica alla fine della puntata compresi voto della giuria popolare e tesoretto: Antonio Caprarica e Maria Ermachkova (97 punti); Carlotta Mantovan e Moreno Porcu (90 punti); Simona Ventura e Samuel Peron (58 punti); Wanda Nara e Pasquale La Rocca (58 punti); Sara Croce e Luca Favilla (46 punti); Lorenzo Tano e Lucrezia Lando (45 punti); Paola Perego e Angelo Madonia (41 punti)

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina (36 punti); Giovani Terzi e Giada Lini (30 punti).

