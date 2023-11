Ballando con le Stelle, Milly Carlucci e l’arrivo del famoso personaggio nello show. Anche quest’anno il programma della prima serata di sabato di Rai1 sta regalando grandi emozioni al pubblico. Oltre alle performance dei vip in veste di ballerini abbiamo assistito a momenti di grande tensione con protagonisti Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli da un lato, ma anche Teo Mammucari e Antonio Caprarica dall’altro.

Liti e discussioni, polemiche e duri attacchi sono una componente immancabile nello show di Milly Carlucci che recenemente ha dovuto pure affrontare delle pesanti critiche: “Proprio sull’assenza di un pensiero alla ragazza uccisa, in apertura di trasmissione. Critiche rivolte in particolare alla padrona di casa di Ballando con le Stelle: Ci voleva Zazzaroni per ricordare Giulia? La Carlucci un po’ imbarazzante stasera, non ha speso mezza parola #BallandoConLeStelle”. Tuttavia ora la conduttrice è pronta a dare battaglia.

Milly Carlucci pronta a tutto pur di avere Ibrahimovic a Ballando

Secondo Alberto Dandolo, giornalista di Oggi, Milly Carlucci farebbe carte false pur di avere Zlatan Ibrahimovic come ballerino per una notte nel suo show. La trattativa, come vedremo, è tutta in salita, ma chissà che prima o poi Milly non riuscirà davvero a fare il colpaccio. Il corteggiamento va avanti da tempo: “La conduttrice starebbe da tempo corteggiando Zlatan Ibrahimovic per averlo ospite d’onore in una delle prossime puntate del suo show…”.

A Ballando con le Stelle vedremo presto l’attore Giacomo Giorgio, ma per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic è tutto un altro discorso. Lo stesso Dandolo ha infatti svelato che il calciatore è piuttosto freddo di fronte alla proposta: “Il noto calciatore nicchia e non manifesta, al momento, alcun entusiasmo…La ragione? Questione di budget“.

Tuttavia non è detta l’ultima parola sulla questione. Come nota l’esperto di gossip e tv Milly Carlucci dovrà presto vedersela il sabato sera con “Il meglio di Tu sì que vales” e poi avrà anche la concorrenza del “Grande Fratello”. Dunque non è detto che non spinga l’azienda pubblica ad allargare i cordoni della borsa e accontentare Ibrahimovic pur di aumentare i già ottimi ascolti di Ballando: “Dopo aver speso una fortuna per i cachet dei concorrenti adesso la Carlucci punta all’effetto sorpresa nella scelta dei ballerini per una notte” conclude Alberto Dandolo su Oggi. Di sicuro con Ibrahimovic gli ascolti schizzerebbero in alto, basta ricordare cosa ha combinato quando è andato al Festival di Sanremo…

