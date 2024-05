Manca sempre meno alla finalissima di Eurovision, sabato in diretta da Malmoe (Svezia), l’Italia spero di riportare a casa il titolo. A cercare di seguire le impronte dei Maneskin Angelina Mango. Angelina che, spiega Cristiano Malgioglio a Adnkronos, potrebbe regale soddisfazioni. “Angelina si farà notare perché si presenta con una canzone particolare, diversa da tutte le altre e questa è già una grande fortuna. Sta nascendo una pop star e sono felicissimo di questo”, ha detto.

Cristiano che quest’anno non commenterà il festival, nonostante la gente lo avrebbe voluto. “Sono contento che la gente mi vorrebbe vedere anche questo anno a commentare l’Eurovision – dice – si vede che ho lasciato il segno. Ho lavorato molto bene con Corsi, è un ragazzo d’oro e gli auguro un grandissimo in bocca al lupo. Come a Mara Maionchi che è una mia carissima amica”.





Colpa del caso Chanel Terrero? Probabilmente no. Anche se, racconta ancora Cristiano: “Ci sono voluti anni prima che mezza Europa perdonasse i miei commenti sulla cantante spagnola Chanel Terrero. Posso dire però che rispetto a ‘Zorra’ parola a mio avviso molto volgare per una canzone, il brano di Chanel era da Grammy”.

“Ma con Chanel mi sono fatto perdonare, le ho mandato 33 rose rosse che erano il numero dei suoi anni e le ho fatto recapitare un messaggio che è stato trasmesso sulla televisione spagnola in un programma dove lei era ospite”. E ha aggiunto: “L’unico problema è stato che per un periodo ho dovuto staccare il mio cellulare perché ho subito insulti da tutta le parti dell’America Latina”.

Cristiano, poi, si lascia andare ad una promessa luci rosse. “La nostra Angelina ha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria all’Eurovision 2024, faccio il tifo per lei. Sabato sarò a Madrid ma seguirò la finale da lì e, se dovesse vincere Angelina, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin. Ma invece di rimanere in mutande sarò coperto solo da un fascio di tulipani. Probabilmente posterò il video su Instagram”.