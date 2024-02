Ormai è passata già una settimana dalla fine di Sanremo 2024, che ha visto vincere Angelina Mango. E si è finalmente scoperta la reazione di Maria De Filippi al successo della sua ex allieva, vincitrice della sezione canto della passata edizione del talent show di Canale 5. A parlarne sono stati alcuni utenti, che erano presenti nella nuova puntata di Amici 23.

Dunque, c’era chi si era lamentato del fatto che dopo Sanremo 2024 la conduttrice non fosse intervenuta su Angelina Mango. Le polemiche e le proteste sono state stoppate dalla notizia riguardante Maria De Filippi, la quale ha deciso di rompere il silenzio come riferito da alcune persone che hanno seguito la registrazione dell’appuntamento di Amici, che andrà in onda domenica 18 febbraio.

Sanremo 2024, dopo la vittoria di Angelina Mango la reazione di Maria De Filippi

Nel pomeriggio del 16 febbraio c’è stata la registrazione della nuova puntata di Amici 23. Dopo Sanremo 2024 Angelina Mango è stata ospitata da Maria De Filippi in studio. Era anche presente nel pubblico la manager della cantante, Marta Donà, ed è stato riportato anche un altro particolare. La figlia del compianto Pino ha ricevuto i complimenti dalla collega Ornella Vanoni.

Una spettatrice presente nello studio di Amici ha fatto sapere: “La De Filippi sembrava molto felice per come è andata ad Angelina, sorrideva e l’ha accolta benissimo, anche noi del pubblico eravamo contentissimi”. E Superguidatv ha aggiunto: “Maria De Filippi è sembrata essere molto felice per la vittoria di Angelina e ha ricordato a tutti le date del suo tour“. Però non avrebbe ricordato il fatto che Angelina sia stata la prima donna a vincere il Festival dopo 10 anni, quando trionfò Arisa.

Inoltre, Maria ha accolto in studio altri protagonisti reduci dal Festival di Sanremo terminato sette giorni fa, ovvero gli artisti Annalisa, The Kolors, Maninni e anche Irama, tutti ex del talent.