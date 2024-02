Angelina Mango, chi è il fidanzato. La vincitrice indiscussa della 74esima edizione del Festival della musica italiana è lei, la figlia d’arte del compianto Pino Mango e dell’ex voce dei Matia Bazar Laura Valente. Dopo aver conquistato il primo posto sul podio di Sanremo 2024, Angelina Mango riprende la sua corsa più forte di prima. Ma oltre la vita professionale, esiste anche quella sentimentale: chi è la sua dolce metà?

Chi è il fidanzato di Angelina Mango? Non solo bravissima ma anche con il cuore super impegnato. La vincitrice di Sanremo 2024 sta vivendo il periodo più bello della sua vita, e con la persona giusta al suo fianco con cui condividere le gioie, tutto diventa ancora più significativo e intenso.

Chi è il fidanzato di Angelina Mango? La coppia è stata paparazzata insieme. Smentita pubblicamente la crisi

A beccare la cantante in dolce compagnia del fidanzato ci hanno pensato i paparazzi di Gente che hanno dunque immortalato Angelina mentre passeggiava con il fidanzato tra le strade di Sanremo, di notte. Ed ecco fatto, nome e cognome del fortunato: “Lui è Antonio Cirigliano, 24 anni, chitarrista, da due anni e mezzo al fianco di Angelina”.

Tra i due esiste una forte affinità: “I due hanno iniziato a lavorare insieme sul palco già da molto prima, esibendosi a festival e serate, e poi dalla loro amicizia è nato l’amore”. Dunque come affermato davanti alle telecamere di Mara Venier, nessuna rottura di coppia: “Non è vero che ci siamo lasciati. Conviviamo, sono innamoratissima”, ha ammesso Angelina.

Angelina Mango ha sicuramente la fortuna di vivere circondata dall’amore di persone molto importanti, prima tra tutte la madre: “Mia mamma mi ha insegnato che le scelte migliori che si possono fare sono quelle che fai per amore. Lei effettivamente ha fatto tutto per amore. Mia mamma ha costruito una famiglia per amore, ha lasciato il suo lavoro, ha abbandonato la musica per amore. Quello che ha fatto è stato meraviglioso”, ha raccontato la cantante.