“Ecco quanto ha vinto Angelina Mango”. Sanremo 2024, il montepremi dopo la vittoria e cosa si porta a casa (VIDEO)

Sanremo 2024, vince Angelina Mango. Un’emozione senza precedenti e un primo posto conteso fino all’ultima votazione. La figlia d’arte si è esibita e ha vinto con il brano “La noia” Al secondo posto Geolier, seguito da Annalisa, terza, Ghali al quarto e Irama al quinto. E ancora, il premio “Mia Martini” è andato a Loredana Bertè con “Pazza”, il premio “Lucio Dalla” ad Angelina Mango con “La noia”, che si è aggiudicata anche quello come miglior composizione musicale, mentre il premio Miglior testo è andato a Fiorella Mannoia con “Mariposa”.

Angelina Mango vince Sanremo 2024. “Come ha fatto ad arrivare secondo uno col 60% del televoto, vuol dire che sala stampa e radio l’hanno messo letteralmente ultimo in ogni graduatoria aiuto”, fa notare un utente su X a proposito del secondo classificato, Geolier, che già nel corso della quarta serata delle cover, ha portato a casa la sua piccola grande vittoria seppur tra i fischi e il disappunto della platea.

Angelina Mango vince Sanremo 2024: quali premi sono stati destinati a lei

Ma all’indomani della proclamazione sul palcoscenico di Sanremo 2024, quando e cosa ha vinto Angelina Mango? Per la giovanissima cantante inizierà da subito una nuova pagina di carriera tutta da scrivere. Al momento la vincitrice del Festival della musica italiana, 22 anni, si è aggiudicata anche la partecipazione all’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Italia.

L’edizione del prossimo contest musicale si terrà in Svezia a Malmö, dal 4 al 6 aprile. La vittoria di Angelina Mango con il brano La noia, scritto insieme a Madame, è giunta con il 40,3 per cento delle preferenze totali, considerando le tre giurie. Un ottimo traguardo dunque per Angelina, diventata nota nell’ultimo anno, dopo aver vinto l’edizione 2023 del talent show Amici.

E si ricorda che il Festival di Sanremo non destina al primo classificato un montepremi in denaro. Infatti i guadagni per l’artista arrivano direttamente dal circuito musicale e dalla visibilità, quindi adesso per Angelina sarà il tempo di proseguire al meglio e continuare a lasciare un segno indelebile nel cuore del suo già numerosissimo pubblico di fan.