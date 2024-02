Si è arrivati a notte fonda per l’annuncio del vincitore e della classifica finale del Festival di Sanremo 2024. Più che prevedibile, considerando le serate precedenti. Tanti i cantanti in gara, trenta, aspetto che ha portato all’allungamento dei tempi, considerati proibitivi per i meno giovani e i meno appassionati, quelli che seguono il Festival ‘senza impegno’. Il successo di Amadeus, in termini di spettacolo e ascolti, è stato enorme segnando record su record ogni giorno.

Vincitore di Sanremo 2024 e classifica finale

All’apertura della serata finale, Amadeus ha annunciato la classifica provvisoria. E, posizione dopo posizione, nell’Ariston si è sentita forte la contrarietà del pubblico, ognuno a sperare per il proprio cantante o gruppo preferito.

Fiorello si è confermato il migliore 'alleato' di Amadeus



Questa la classifica provvisoria ‘della discordia’

Grafica da account ufficiale X del Festival di Sanremo

Nelle quattro serate precedenti era andata così:

La finale è stata segnata da problemi col televoto. Molto numerosi gli utenti che sui social avvertono che “non riusciamo a votare, è tutto bloccato”. Lo stesso Amadeus, dal palco, ha spiegato che “se trovate difficoltà state tranquilli perchè abbiamo un record, stanno arrivando una quantità di voti mai verificati prima nella storia del Festival”, rassicurando tutto il pubblico.

Anche i cantanti sono intervenuti: “C’è un problema con il televoto, e i tecnici riferiscono che bisogna continuare a votare finché non si riceve la conferma”, ha detto Alessandra Amoroso. “Ragazzi purtroppo ci sta un problema col televoto, mi state mandando un sacco di screenshot che non vi arriva la conferma. Non fermatevi, continuate a votare. Purtroppo le linee sono bloccate. Non mollate, che ci vediamo stasera”, le parole di Geolier. “Ragazzi faccio questa storia per dirvi che sì, è vero, ci sono dei problemi col sistema del televoto, è in questo momento intasato ma non preoccupatevi, dovete continuare a votare finché non ricevete l’sms di conferma della votazione”, è stato l’appello di Annalisa. La Rai ha rassicurato: “Nessun voto andrà perso”.

Tra i ‘casi’ della finale anche la caduta di Angelina Mango. La giovane artista si è subito scusata ma ha ricevuto l’immediato appoggio del pubblico in sala che l’ha acclamata.

Ma come è stato deciso il vincitore del Festival di Sanremo 2024?

È stata prima realizzata una classifica tra tutti i trenta tra cantanti e gruppi, ma è nella seconda fase che è deciso tutto. A questa sono arrivati i primi cinque della classifica composta dall’unione dei risultati delle altre serate e del televoto della finale. Si è quindi ripartiti da zero affindando tutto a: televoto (che ha pesato per il 34 per cento), sala stampa (33 per cento) e giuria della radio (33 per cento). Il regolamento prevede anche il caso di parità: prevale il più votato dal televoto. Ancora parità? Prevale chi ha ottenuto più voti dalla sala stampa. E nel caso paradossale di pareggio persistente vince il più votato dalla giuria delle radio.

La classifica defintiva di Sanremo 2024

Non poche sorprese dal 30esimo al sesto posto, gli altri 5 sono arrivati all’ultimo televoto per giocarsi la vittoria

30 Fred De Palma

29 Sangiovanni

28 Bnkr44

27 La Sad

26 Maninni

25 Renga e Nek

24 Clara

23 Rose Villain

22 BigMama

21 Ricchi e Poveri

20 Dargen D’Amico

19 Negramaro

18 Santi Francesi

17 Mr. Rain

16 The Kolors

15 Fiorella Mannoia

14 Emma

13 Diodato

12 Il Tre

11 Gazzelle

10 Alfa

9 Alessandra Amoroso

8 Il Volo

7 Loredana Bertè

6 Mahmood

Irama, Angelina Mango, Geolier, Annalisa e Ghali si sono giocati la vittoria. Nessuna sorpresa, dunque, stando alle classifiche delle precedenti serate.

Premio “Mia Martini” a Loredana Bertè con “Pazza”

Premio “Lucio Dalla” ad Angelina Mango con “La noia”

Premio Miglior testo a Fiorella Mannoia con “Mariposa”

Premio Miglior composizione musicale ad Angelina Mango con “La noia”

I cinque finalisti sul podio in attesa del verdetto finale

CLASSIFICA FINALE

IRAMA quinto classificato

GHALI quarto classificato

ANNALISA terza classificata

GEOLIER secondo classificato

ANGELINA MANGO è la vincitrice del Festival di Sanremo 2024