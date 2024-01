Nella mattinata di lunedì 19 gennaio il cinema italiano ha detto addio a Sandra Milo. La grande attrice è morta a 90 anni nella sua abitazione. E durante la trasmissione La volta buona di Caterina Balivo è riuscito ad avere la forza di parlare il figlio Ciro De Lollis, che non ha trattenuto le lacrime ma ha rivelato qualche particolare in più sulle ultime ore di vita della madre.

Sandra Milo è morta con tutti i suoi affetti più cari al suo fianco. Nel corso dell’intervento in diretta dalla Balivo, il figlio Ciro ha esclamato mentre era al fianco di un inviato de La volta buona: “Ci ha sempre protetti, è stata una madre fantastica. Sempre presente con i suoi figli, ci ha dato di tutto e di più. In alcuni periodi della sua vita ha anche lasciato il lavoro, trascurandolo per stare con noi figli. Mi mancherà tantissimo, non so come fare ad andare avanti se non con la forza che mi dà mio figlio”.

Sandra Milo morta, il figlio Ciro in lacrime: “Stava male da un po’ di tempo”

La volontà di Sandra Milo, morta nelle scorse ore, era proprio quella di terminare i suoi giorni a casa, come raccontato dal figlio Ciro: “Ieri si era liberato un posto in ospedale ma è stato meglio così perché stamattina se ne è andata intorno alle 8.25 mentre le tenevo la mano. Ringrazio Dio per avermi permesso di stare con lei fino all’ultimo. Lo avevamo deciso insieme alle mie sorelle. Mi fa molto piacere l’ondata di affetto che ha avvolto mia madre. Grazie per esserci vicini”.

L’uomo, affranto dal dolore, ha rivelato anche cosa ha fatto con l’amata mamma fino all’ultimo momento: “Non è facile in questo momento stare qui. Ho passato notti insonni stando vicino a mia madre, stringendole la mano fino all’ultimo istante. Questa mattina verso le 8.25. Il dolore è grandissimo. Scusate anche la barba lunga ma sono stati giorni pesanti”. Poi Caterina Balivo gli ha chiesto qual è stata la causa del decesso di Sandra.

Ciro non ce l’ha fatta a parlare molto di cosa è successo alla Milo, ma ha comunque affermato: “Era un po’ di tempo che stava male, ma adesso non mi va di spiegare esattamente la situazione. È peggiorata negli ultimi giorni. Abbiamo cercato di starle vicino il più possibile anche perché si era fatta promettere che sarebbe morta sul letto di casa sua. Come aveva fatto con sua madre e sua nonna. Anch’io sono rimasto vicino a lei fino all’ultimo respiro stringendole forte la mano. Nostra madre è stata per noi qualsiasi cosa. Era una madre splendida, si sarebbe tagliata una mano per noi”.