Altra grande novità nel palinsesto della Rai. È un periodo di grandi cambiamenti per la televisione pubblica. I recenti addii di Fabio Fazio e Amadeus, entrambi al canale Nove, hanno non solo rafforzato un diretto concorrente ma anche imposto ai vertici di Viale Mazzini di rivedere i piani. C’è da trovare in fretta il sostituto di Ama e fino a pochi giorni fa sembrava potesse essere Stefano De Martino.

Adesso, tuttavia, le quotazioni dell’ex ballerino di Amici oggi affermato conduttore, sono scese a favore del più rodato Marco Liorni. Sembra che Banijay, che produce tra gli altri anche “I soliti ignoti” non voglia il conduttore di “Stasera tutto è possibile” perché non ha mai diretto un quiz-show. Intanto arriva un’altra voce su un programma che nel recente passato ha faticato parecchio.

La Rai cambia il conduttore per rilanciare Filorosso

Parliamo di “Filorosso“, il programma di approfondimento che ha avuto il difficile compito di sostituire “Cartabianca” nel martedì sera di Rai 3 nei mesi estivi. Nel 2022 la trasmissione fu condotta da Giorgio Zanchini, mentre nella scorsa edizione è stata Manuela Moreno a guidare le danze, ma con scarso successo.

Basti pensare che gli ascolti si sono fermati al 2,1% di share, con un totale di 303mila spettatori. Un dato che segna la difficoltà del programma di Rai 3 che in poche settimane ha praticamente dimezzato i propri numeri. E allora la Rai corre ai ripari. Come riportato da TvBlog via Manuela Moreno, dentro Federico Ruffo che in passato abbiamo visto a “Le Iene”, “Omnibus Estate”, “Presa Diretta”, “Report” e “Mi Manda Rai3”.

La nuova edizione di “Filorosso” sarà anche ridimensionata. Infatti la Rai ha deciso di puntare forte, anche economicamente, sulle Olimpia di Parigi che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto. Il programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Federico Ruffo dovrebbe avere una durata tra le sei e le otto puntate.

