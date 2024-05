Uomini e Donne, dopo la difficile puntata di venerdì 10 maggio arriva un messaggio per Ida Platano. Intanto Mario Cusitore è tornato a parlare dopo essere stato eliminato dalla tronista. Il cavaliere napoletano scrive: “Ho deciso, anche se molto combattuto, di scrivere queste righe. In primis per ringraziare la redazione che è diventata la mia famiglia. Maria donna unica e speciale, tutte le persone che mi hanno sopportato e supportato e anche chi non l’ha fatto. Il percorso a U&D mio malgrado è finito nel peggiore dei modi, ed io non riesco ad oggi a ritrovare la mia serenità”.

“Sono stato leggero e ingenuo, ma mai cattivo o opportunista, questo assolutamente non mi appartiene. Una persona può piacere o no, ci sta, ma sparlare con commenti poco carini dei sentimenti che ho provato e non nascondo, provo tutt’ora, mi tocca profondamente. Vi chiedo di rispettare il mio momento. Grazie. Vi abbraccio. Mario”.





Uomini e Donne, messaggio da Mario per Ida Platano

Parole che non hanno convinto. Del resto neppure Ida aveva dimostrato di fidarsi. Ho da dirti solo una cosa, poca roba: ma un pochino non ti vergogni? Davanti a Maria, a tutto lo studio e a me, hai detto che non era vero. Una bugia dietro l’altra da quando ti ho conosciuto fino a oggi. Non sei mai stato un uomo serio. Hai solo giocato con me, te ne sei approfittato per giocare senza rispettarmi neanche una volta”.

Ma Mario non sembra mollare la presta. Tra le sue storie di Instagram un breve estratto del film Le pagine della nostra vita, in particolare quello in cui l’attore protagonista fa una dichiarazione d’amore alla compagna. “Io e te siamo così, litighiamo. Non sarà facile e dovremo lavorarci ogni giorno. Io voglio te, voglio tutto di te per sempre. Io e te ogni giorno della nostra vita”.

Un messaggio che molti hanno intuito come fosse stato lanciato in direzione di Ida Platano. E tanti si chiedono se la coppia non stia nascondendo qualcosa. Difficile che qualcosa tra loro due cambierà, ma mai dire mai.