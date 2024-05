Eurovision, la curiosità su Angelina Mango. La finale del popolare evento musicale si è tenuta nella serata di ieri, sabato 11 maggio, e in tanti sono rimasti sorpresi dalla vittoria di Nemo, rappresentante della Svizzera. Si è chiusa così un’edizione caratterizzata da polemiche e colpi di scena, come i fischi alla concorrente israeliana o la squalifica del cantante olandese.

Anche se alla fine non ha vinto Angelina Mango è riuscita comunque a far parlare di sé. Nelle ultime ore sono usciti fuori alcuni dettagli particolari sul suo conto. La sua scelta di vestire di nero con la bandiera italiana ha fatto pensare ad un riferimento alla bandiera palestinese. Poi si è parlato della scritta che si è fatta sulla mano, un gesto scaramantico ripetuto anche prima della finale di Sanremo.

Perché Angelina Mango ha indossato sempre le stesse scarpe

Angelina Mango ha colpito tutti non solo per il suo talento e la sua voce, ma anche per i suoi abiti. Ebbene tutti i look della cantante sono stati firmati da Marco De Vincenzo, Direttore Creativo di Etro. La cantante aveva indossato gli stessi vestiti anche al Festival di Sanremo.

In tanti, comunque, hanno notato anche le scarpe portate da Angelina Mango. L’artista lucana ha indossato sempre lo stesso paio di scarpe durante l’Eurovision. Ma perché? Come sottolineato da FanPage, la ragione potrebbe essere semplicemente la comodità. Viste le piroette e i balli scatenati eseguiti sul palco Angelina potrebbe aver scelto queste particolari zeppe per potersi muovere in totale libertà.

L’azienda che ha realizzato le scarpe è il brand AGL, un marchio italiano di calzature. Il modello è quello delle ankle boots, molto simile al modello Lava Bootie. Prezzo non per tutte le tasche: 450 euro.

