“Ma cosa hai fatto!”. Eurovision, Angelina Mango la combina grossa: ripresa dalle telecamere di tutta Europa

Eurovision, a vincere l’edizione 2024 è stato il cantante svizzero Nemo. Solo settimana Angelina Mango, al centro di una polemica. Qualcosa successo durante la finale ha storcere il naso ad una parte, una minoranza, del pubblico che sui social l’accusata di tenere un comportamento poco rispettoso. “Ma cosa ha fatto? Io se fosse stato tutto deciso a tavolino non ne sarei affatto felice”. Angelina, da parte sua, aveva già scosso l’Eurovision lasciando intendere alcune cose. Aveva spiegato la cantante come: “Sono qua perché vorrei veramente esprimere i miei pensieri a modo mio con le mie parole”.

E ancora: “Quando sono arrivata qui ho visto artisti proprio come me che vivono per la loro musica e parlano tramite la loro musica. Ieri notte mi sono esibita su quel bellissimo palco dell’Eurovision con il mio cuore pieno d’amore. Sono andata a letto così fiera di me stessa e di noi tutti. Ora voglio lasciar parlare la musica”.





Eurovision, Angelina Mango infiamma l’Arena di Malmo

Ma cosa è successo? Angelina, durante la sfilata degli artisti, si presenta sul palco con la bandiera italiana. Fin qui niente si strano, ma qualcuno ha intravisto un messaggio nell’abbinamento con l’abito di scena. “Angelina Mango indossa un vestito nero e corre con la bandiera italiana, trasformandosi anche nella bandiera palestinese. Queen, sapeva cosa stava facendo!”, il tweet che diventa subito virale: oltre 1 milione di visualizzazioni in una manciata di minuti.

L’interpretazione divide chi commenta il tweet. “Credo tu stia sopravvalutando gli italiani”, “Vedi quello che vuoi vedere”, scrivono gli scettici. Molti utenti condividono entusiasti: “Ho pensato davvero fosse una bandiera palestinese”, “La sottile dichiarazione di Angelina Mango suscita ammirazione”. E ancora chi dice: “Ma Angelina che cosa ha fatto? Per favore, siete musicisti e non politici”.

La tensione sul caso Israele non era mancata. Ultima in ordine di tempo la cantante irlandese che non si era presenta in sala prove dopo le critiche della stampa israeliana. Sui social aveva scritto: “Si è verificata una situazione mentre aspettavamo di andare sul palco per le prove della parata della bandiera che penso necessiti di attenzione urgente da parte di EBU, che ha preso sul serio la questione e abbiamo discusso delle azioni da intraprendere”.