Colpaccio ai Soliti Ignoti: Alessandra e Francesca vincono 94.000 euro. Un epilogo magnifico per le due sorelle di Roma che hanno indovinato quasi tutto, portandosi a casa una cifra record, una delle più alte di sempre. Abbracci lacrime e tanta emozione per le due concorrenti. Anche il padrone di casa Amadeus era felicissimo per loro dopo l’ultima risposta esatta. Ma andiamo con ordine.

Le due sorelle romane sono arrivate all’ultimo step con una somma vicina alla terza cifra. Hanno sbagliato pochissimo sin dai primi mestieri . Poi sono arrivate al parente misterioso e per loro grande gioia nello scoprire che era proprio la madre dell’ignoto numero 3. Per Alessandra e Francesca l’altra ignota, la numero 4, non era una persona comune bensì un volto noto per il pubblico del primo canale, trattandosi di una giovane attrice che recita nella soap Il paradiso delle signore, la cui identità era “Ha visto l’aurora boreale”.

E quando infatti è toccato a lei, Gaia Bavaro, che nella soap di Rai1 interpreta Gemma Zanatta, ha raccontato di aver visto l’aurora boreale durante un’uscita nottura in occasione di un viaggio fatto nel nord della Svezia. Poi la dura scelta e infine la grande gioia quando la donna in questione ha detto “Sì, sono io”.

Standing ovation nello studio, il pubblico tutto in piedi applaudendo calorosamente, mentre Amadeus non riusciva a credere ai suoi occhi. Si prospetta anche questa una grande edizione de I Soliti ignoti. Lo share è sempre altissimo per il programma di Rai 1. Il gioco è semplice: consiste nell’abbinare a otto “ignoti” la giusta identità. Ogni sera con il quiz show è possibile vincere da 250.000 euro fino ad un massimo di 500.000 euro, cifra raggiungibile con il raddoppio.

Le due sorelle sono arrivate all’ultima fase del gioco che precede quella dell’“indovina il parente misterioso” con un montepremi del valore di 235.000 euro. Durante l’ultimo gioco Alessandra e Francesca dimezzano il montepremi fino ad arrivare alla cifra di 94.000 euro. Il resto è oramai storia.

