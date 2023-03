Claudio Lippi, gaffe in diretta tv. Il pubblico italiano ha avuto modo di ritrovarlo emotivamente scosso non appena appresa la dolorosa notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo che nel salotto de La Vita in Diretta ha ricordato così: “Non è stato solo un buon giornalista, era estremamente intelligente, educato e diretto. Tutto quello che aveva da dire, non lo diceva mai alle spalle. È stato l’autore di una televisione irripetibile”. Claudio Lippi è tornato in tv, questa volta nello studio televisivo di Da noi a ruota libera. Un puntata che ha reso indimenticabile.

Gaffe di Claudio Lippi in diretta tv. Festa del papà trascorsa nel salotto televisivo di Francesca Fialdini, che è andata in onda puntuale come ogni domenica pomeriggio sempre su Rai 1 poco dopo la diretta di “Domenica In”. Tanti gli ospiti, come Ugo Bressanello e Claudio Lippi in coppia con la splendida figlia Federica. Ed è proprio nel corso della chiacchierata con la Fialdini che il conduttore ha commesso il clamoroso scivolone davanti a tutti.

Leggi anche: “Il suo grande segreto”. Maurizio Costanzo, cosa svela Claudio Lippi. Il pianto a dirotto a La vita in diretta





Gaffe di Claudio Lippi in diretta tv: il conduttore tacciato di razzismo

Tutto ha avuto inizio quando il conduttore ha notato che tra il pubblico in studio era seduto anche un ragazzo di colore. L’intenzione di generare un sorriso sulla bocca dei presenti e del pubblico a casa, però, non ha prodotto il risultato sperato. Infatti Claudio Lippi, nel parlare ironicamente dei folti capelli ricci del ragazzo, si sarebbe lasciato scappare di bocca: “Ma è fantastico, è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nell’atto umano, cioè è un essere umano, non è un primate”.

Dopo la frase, in studio è calato un momento di gelo e di imbarazzo, impressi persino sul volto della padrona di casa. Infatti nel giro di poco tempo sui social, alcuni utenti hanno immediatamente tacciato Claudio Lippi di razzismo, mentre altri hanno sottolineato che il conduttore sia stato spinto solo dall’intenzione di costruire una battuta sulla quale ridere: peccato che talvolta anche l’ironia può cadere in clamorosi scivoloni che il pubblico non perdona.

Ma per tornare all’ospitata di Lippi a Da Noi a ruota libera, presente al suo fianco anche la splendida Federica, secondogenita e sorella di Lenni. Oggi la ragazza vanta la bellezza dei suoi 32 anni, infatti è nata precisamente l’11 maggio del 1988, frutto dell’amore della precedente relazione tra Claudio Lippi e Kerima Simula, dalla quale si è separato quando la figlia aveva solamente 6 anni. Oggi Federica è anche mamma di Mya Summer e nel 2000 ha assistito al secondo matrimonio dei genitori. Un ritorno di fiamma e un riavvicinamento tra Claudio Lippi e Kerima tanto sperato che è riuscito a spolverare via tutti i brutti i ricordi e fare tornare armonia in famiglia.