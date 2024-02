Ciao Darwin, lacrime e momenti di commozione ieri, 23 febbraio 2024, per l’ultima puntata della storica trasmissione di Canale 5. Per l’occasione tra il pubblico c’era una persona molto speciale per Paolo Bonolis. Tanto speciale che a un certo punto il conduttore ha interrotto uno dei giochi per salutare questa figura davanti a tutta Italia. Un momento molto toccante che ha colpito tutti.

Un fiume di emozioni ieri per il gesto di Paolo Bonolis. che ha quasi fermato la trasmissione per rendere un tributo a questa persona in studio. Bonolis ha fatto un cenno con la mano. In un primo momento nessuno aveva capito cosa stava accadendo. Poi in un attimo è stato tutto più chiaro. In prima fila a guardare dal vivo l’ultima puntata di Ciao Darwin c’erano la ex compagna del conduttore, Sonia Bruganelli, e soprattutto la figlia della coppia, Silvia Bonolis.

Leggi anche: “Sonia non è d’accordo”. Paolo Bonolis, dopo la notizia più attesa il no della ex moglie





“Ciao Silvia amore mio”. Ciao Darwin, Paolo Bonolis saluta la figlia tra il pubblico

“Ciao Silvia amore mio”. Così Bonolis ha salutato la ragazza seduta in platea vicina alla mamma. Il conduttore è stato quasi sopraffatto dall’emozione. Un momento molto toccante, come detto. Silvia è davvero una ragazza speciale. Il legame tra papà e figlia e strettissimo. La giovane ha avuto un problema alla nascita che le ha condizionato il resto della vita. Ma Paolo e Sonia non le hanno mai fatto mancare il loro affetto.

In passato Paolo Bonolis aveva parlato della condizione di Silvia in alcune interviste: “Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, a 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo. Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Le voglio bene come a tutti gli altri figli. Silvia è una bimba bellissima, sempre molto sorridente, molto solare, che ha partecipato alle Special Olympics vincendo anche l’argento nel lancio della palla e l’oro nei 10 metri piani assistiti”.

Silvia è la prima figlia nata dal legame tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo di lei sono arrivati il fratello Davide e la sorella Adele. Il conduttore ha poi altri due figli, già adulti, nati dal matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller: Davide e Martina che vivono negli Stati Uniti.

Anche Sonia Bruganelli aveva parlato della questione: “Sono diventata mamma con lei, quando mi ha fatto capire che mi ha perdonato tutte le sue mancanze. Ho avuto enormi difficoltà a gestirmi e gestirla. Dei miei tre figli è quella che mi conosce di più, i miei segreti li racconto a lei mi ha insegnato ad essere fiera di me”.