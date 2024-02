Paolo Bonolis avrebbe preso una decisione importante per il suo futuro, ma a sorpresa a creargli problemi sarebbe Sonia Bruganelli. L’ex moglie starebbe facendo di tutto per evitare che si concretizzi tutto questo, dunque non sappiamo che tipo di reazione ci sia stata da parte del conduttore. Non è nemmeno da escludere che possano esserci stati momenti di tensione.

Anche perché, secondo le anticipazioni del settimanale Oggi, Paolo Bonolis starebbe andando avanti per la sua strada nella speranza di raggiungere questo obiettivo. Ma Sonia Bruganelli non condividerebbe questa scelta, che potrebbe in qualche modo danneggiarla. Servirebbe un compromesso per evitare malumori da una parte e dall’altra, ma al momento sarebbe ancora tutto indefinito.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, c’è contrapposizione sul futuro di lui

A scrivere tutto su Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stato il giornalista Alberto Dandolo, che si è soffermato sul futuro professionale del presentatore tv. Lui vorrebbe cambiare aria per avere nuovi stimoli lavorativi, dopo tantissimi anni vissuti a Mediaset. Quindi, starebbe ipotizzando di traslocare altrove, ma questa decisione non sarebbe accettata dall’ex coniuge.

Il magazine Oggi ha infatti riferito: “Tra gli addetti ai lavori è noto che Paolo Bonolis abbia voglia di un grande cambiamento professionale e miri al rientro in Rai. Meno convinta di questo passaggio sarebbe proprio la Bruganelli. I due programmi Mediaset capitanati da Bonolis (Ciao Darwin e Avanti un altro n.d.r.) rappresentano un importante indotto economico per l’azienda di lei”.

Infine, Dandolo conclude il suo articolo con una domanda: “Cosa deciderà di fare Paolo, porterà con sé in Rai anche la sua ancora amatissima ex moglie?”. Lo scopriremo nei prossimi mesi.