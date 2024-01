Sonia Bruganelli sorprende tutti con una foto. Nei mesi scorsi si è molto parlato del presunto flirt tra la popolare produttrice e opinionista tv e Antonino Spinalbese. La fine della storia con Paolo Bonolis è cosa nota anche se lei stessa ha dichiarato: “Paolo è l’amore più grande della mia vita insieme ai miei figli. Come ci si separa da un’anima? Non sto cambiando idea, ma è impossibile separarsi davvero”.

Di certo niente e nessuno potrà cancellare il legame tra Sonia e Paolo, ma il gossip su Antonino Spinalbese ha fatto piuttosto rumore. Tanto che lei stesso ha dovuto chiarire: “Ho rischiato di essere uno dei nomi di Belén. Credo che lei l’abbia pensato perché mi ha fatto una telefonata“. Sonia Bruganelli, comunque, ha smentito tutto: “Non sto con Antonio Spinalbese. Purtroppo. Potrei essere sua madre”. Ora ha stupito tutti con una foto spiritosa.

Leggi anche: “Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese insieme”. Il gossip esplode dopo le foto insieme





Sonia Bruganelli presenta il suo “nuovo, giovane fidanzato”

Giocando un po’ sulle recenti indiscrezioni, rivelatesi poi false, Sonia Bruganelli ha voluto scherzare postando una foto dell’ultimo arrivato in casa. Stiamo parlando di un cagnolino, Beppe, bassotto dal pelo ruvido. Lei stessa ha scritto: “Beppe is in da house” che tradotto dallo slang inglese significa “Benvenuto a casa Beppe”. Poi ha aggiunto: “Il mio nuovo giovane fidanzato” con l’emoticon di una linguaccia.

Gli ultimi post e story su Instagram sono tutti per lui, il tenero Beppe. Sonia Bruganelli dimostra di aver proprio ‘perso la testa’ per lui e fa sapere: “È arrivato da poco e ha già dimostrato di avere un bel caratterino… non ne vuole sapere di tenersi il collare. Mi avevano detto di metterglielo subito così si sarebbe abituato ma, per il momento, non lo vedo convinto”.

Oltre alla passione per gli animali Sonia Bruganelli è amante della lettura tanto da avere una pagina Instagram in cui recensisce libri e romanzi. Una presenza fissa nella sua vita che ultimamente è molto cambiata: “Finalmente sono andata a vivere a casa mia con Adele. C’è ancora un po’ di confusione. Bisogna fare i conti con le cose che cambiano, gli spazi e gli orari. Sto facendo la mamma molto più di prima” ha rivelato poco tempo fa.

“Posso confermarlo”. Sonia Bruganelli di nuovo sulla scena. L’annuncio sorprende il pubblico