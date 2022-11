Choc su Oriana Marzoli è una veterana dei reality show e da qualche giorno è entrata nella casa del Grande Fratello Vip insieme a Luca Onestini, Sarah Altobello, Micol Incorvaia, Luciano Punzo ed Edoardo Tavassi. Volto fisso di Telecinco (Canale 5 spagnolo) e influencer, Oriana Marzoli è famosa in Spagna per aver partecipato a molti reality show.

Insieme all’ex fidanzato ed ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez, ha partecipato a La Casa Fuerte. E ancora all’edizione spagnola del Grande Fratello Vip e a “Survivors 2014” la versione spagnola de L’Isola dei famosi insieme al suo fidanzato Tony Spina, dove dura solo pochi giorni. Oriana Marzoli è diventata famosa grazie a Mujeres Y Hombre, la versione spagnola di Uomini e Donne per corteggiare Cristian Perez, che però non la sceglie.

Choc su Oriana Marzoli, ha 78 denunce per razzismo e xenofobia

Durante la partecipazione al dating show conosce Tony Spina. Infrange le regole del programma e i due si fidanzano. Un po’ come accade in Italia per i tronisti e corteggiatori, per anni i due sono stati al centro del gossip spagnolo per poi chiudere la relazione. In coppia con l’ex, Oriana Marzoli partecipa anche ad Amor Aproba, un reality della Tv Cilena, paese dove Oriana ha riscosso molto successo, e i due si lasciano poco dopo.

Nel corso della sua carriera da reality show (lei stessa si è definita come ‘chica da reality’, la ragazza dei reality) ha collezionato la bellezza di 78 denunce. La notizia choc su Oriana Marzoli è saltata fuori in queste ore. Nel 2017, durante “Doble Tentacion” Oriana aveva pesantemente offeso Lisandra Silva e il Consiglio nazionale della televisione (CNTV) aveva ricevuto 16 denunce sul comportamento di Oriana.

La nuova futura concorrente Oriana ha ricevuto 78 denunce in due mesi durante un reality spagnolo (10 volte più liberi dei nostri reality).

Ho come il sentore che la farete durare quanto un gatto in tangenziale #gfvip pic.twitter.com/yNGqgPqaVf — BlackWidow (@NatashaRom1905) October 29, 2022

Emol.com ha parlato della scoperta choc su Oriana Marzoli. Si tratta di una denuncia depositata presso i Carabinieri di San Bernardo da Dominique Lattimore, concorrente di colore che avrebbe. Oriana l’avrebbe aggredita (graffiandola su tutto il corpo) e offesa con commenti razzisti. Tra il 19 gennaio e il 10 marzo 2022 la vippona ha collezionato 78 denunce. Tutte denunce sul comportamento atteggiamento discriminante, aggressivo, razzista e xenofobo. Ovviamente sui social i telespettatori si sono scagliati contro la vippona.