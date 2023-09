Nemmeno il tempo di iniziare la nuova avventura che il Grande Fratello 2023 potrebbe perdere un pezzo. Un concorrente sarebbe seriamente a rischio squalifica, almeno stando alle ultime indiscrezioni emerse nelle scorse ore in concomitanza con la prima puntata del reality show di Alfonso Signorini. Si tratterebbe di una vera e propria beffa per lui, che non riuscirebbe a farsi conoscere dal pubblico dato il pochissimo tempo avuto a disposizione.

Non ci sono ancora comunicati ufficiali del Grande Fratello, ma gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza sono stati molto chiari. Il concorrente potrebbe subire la squalifica per una violazione del regolamento. Tutti firmano il contratto e hanno delle regole da rispettare alla lettera, ma una di queste sarebbe stata violata e ora il gieffino è in grossi guai. Ma vediamo insieme cosa avrebbe fatto prima di entrare nella Casa.

Leggi anche: “Non è giusto”. GF 2023, polemiche su Signorini per il gesto a Sonia Bruganelli





Grande Fratello, concorrente verso la squalifica? Cosa è successo

Sarebbe davvero un’esperienza lampo quella del protagonista del Grande Fratello, dato che andrebbe via dopo aver messo piede nella Casa da poche ore. Il concorrente andrebbe verso la squalifica perché avrebbe fatto qualcosa di irregolare. Una segnalazione alla Marzano recita così: “Ciao Deia, un ragazzo che conosco dice di essere nuovo concorrente del GF, ci sono stata in crociera insieme mesi fa per un programma dove abbiamo fatto le comparse”. Quindi, avrebbe rivelato in anticipo che sarebbe diventato un gieffino.

L’autore di questo errore che potrebbe costargli caro è Giuseppe Garibaldi, infatti Venza ha poi aggiunto: “Come ha già detto Deianira, Giuseppe Garibaldi in un gruppo WhatsApp aveva avvisato i suoi amici che entrava al Grande Fratello!”. E non è l’unico episodio incriminato, infatti c’è chi critica il fatto che non sia proprio sconosciuto del tutto. Ha preso parte a una sketch comedy, chiamata Tipi da crociera. Vedremo se il GF prenderà dei provvedimenti.

Quindi, sarebbero due le scorrettezze fatte da Giuseppe Garibaldi e non sappiamo se ci siano già indagini in corso da parte della produzione del GF. Se dovesse essere confermata la sua squalifica, non sarebbe un inizio top per Alfonso Signorini.