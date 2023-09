Il Grande Fratello 2023 ha aperto i battenti e Alfonso Signorini ha presentato i primi concorrenti, che hanno varcato la porta rossa. Ma tutti sono rimasti colpiti da ciò che è stato fatto nei confronti di Sonia Bruganelli e non solo. L’ex moglie di Paolo Bonolis non è più opinionista da quest’anno, infatti la produzione ha scelto di averne solamente una e la decisione è ricaduta sulla giornalista del Tg5, Cesara Buonamici, che ha fatto il suo esordio l’11 settembre.

Il pubblico del Grande Fratello non si aspettava questa presa di posizione di Alfonso Signorini, che ha gelato Sonia Bruganelli ma anche Giulia Salemi. C’è stata infatti una scelta ben specifica che sta agitando il mondo del web. Diversi utenti hanno scritto dei post sui social, come riferito dal sito Novella 2000, nei quali si lamentano per l’atteggiamento avuto dal conduttore. E vedremo se qualcosa cambierà nei prossimi giorni.

Grande Fratello, polemiche per la scelta di Alfonso Signorini su Sonia Bruganelli

Nel corso del primo appuntamento del Grande Fratello in molti pensavano che Alfonso Signorini potesse dire qualcosa di importante su Sonia Bruganelli, Giulia Salemi e anche su Orietta Berti, che sono state le protagoniste del GF Vip 7. Non sappiamo se ci siano state direttive dall’alto, ma sta di fatto che il presentatore Mediaset ha spiazzato tutti con una scelta destinata a far parlare ancora per molto tempo.

Invece Signorini non ha detto proprio nulla e quindi non ha salutato le opinioniste della scorsa edizione del reality show di Canale 5. In rete c’è stata contestazione per questa decisione, che non è stata considerata corretta ed educata. Silenzio totale comunque anche da parte di Sonia, Giulia e Orietta, che non hanno voluto commentare l’inizio del Grande Fratello. Solo una coincidenza o è gelo totale con Alfonso? Lo scopriremo strada facendo.

Intanto, ci sono state le prime nomination. Coloro che non sono riusciti a totalizzare alcun voto positivo sono stati i concorrenti Vittorio, Lorenzo e Giuseppe, che hanno abbandonato la casa per spostarsi nel temuto tugurio. Insieme a loro le donne Samira e Anita.