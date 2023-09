Prima puntata del Grande Fratello 2023 nella serata dell’11 settembre. E alcuni concorrenti hanno ‘lasciato’ la casa perché ha dovuto subire una sorta di punizione. Un momento sicuramente delicato, con Alfonso Signorini che ha chiesto quindi di prendere delle decisioni importanti. Un appuntamento scoppiettante, il quale ha avuto anche un momento imbarazzante, quando Cesara Buonamici ha fatto uno svelamento che non doveva fare.

Ma al Grande Fratello 2023, oltre a questi concorrenti che hanno fra virgolette lasciato la casa per raggiungere un altro luogo, c’è stato spazio anche per una polemica su Signorini. Lui ha fatto una domanda, per molti inopportuna, ad Alex Schwazer: “Perché ti sei dopato?”. Infatti, diversi telespettatori si sono innervositi per questo quesito, fatto tra l’altro prima che iniziasse ufficialmente la sua avventura nella Casa.

Leggi anche: “È uno schifo, vergogna”: GF, scena choc in diretta. Il pubblico ha visto tutto e voleva la censura





Grande Fratello, alcuni concorrenti hanno ‘lasciato’ la casa: cosa è successo

Ora entreremo maggiormente nei dettagli su quanto deciso dal Grande Fratello, ma questi concorrenti che hanno momentaneamente lasciato la casa principale non sono comunque assolutamente eliminati dal gioco, appena iniziato per loro. Alfonso ha però convocato tutti i gieffini e ha chiesto chi volessero spedire al televoto. Ci sono state le nomination, che avevano però una regola ben precisa: potevano essere nominati esclusivamente gli uomini.

Coloro che non sono riusciti a totalizzare alcun voto positivo sono stati i concorrenti Vittorio, Lorenzo e Giuseppe, che hanno abbandonato la casa per spostarsi nel temuto tugurio, che inizialmente doveva rimanere segreto ma l’opinionista Cesara Buonamici ha fatto la gaffe e l’ha svelato ai protagonisti della Casa. Ma ecco che a sorpresa è stata fatta un’altra scelta, che ha colto di sorpresa anche le donne del Grande Fratello.

Infine, è quindi stato disposto dai tre uomini in nomination che nel tugurio dovevano esserci pure Samira e Anita. Saranno i telespettatori, attraverso il televoto, a decidere chi meriterà l’immunità e chi sarà il concorrente preferito di questi primi giorni nella Casa.