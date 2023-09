Il Grande Fratello è iniziato. Lunedì 11 settembre 2023 Alfonso Signorini ha inaugurato la nuova edizione, con un cast misto tra vip e nip, e presentato le nuove protagoniste in studio, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. E subito la presentazione dei concorrenti, alcuni già noti al pubblico altri a sorpresa. La seconda a varcare la porta rossa dopo Paolo Masella, giovane macellaio romano, è stata Giselda Torresan. Operaia 34enne, di Pieve del Grappa (Treviso), appartiene alla compagine di nip scelti per entrare a far parte del reality di Canale 5.

Esuberante, con una voce squillante e una passione smisurata per la montagna (il suo ideale di uomo, ha detto a Signorini, è Mauro Corona), è stata l’unica, fino a ora, a ricevere una sorpresa in diretta. I colleghi della fabbrica in cui lavora erano tutti schierati davanti all’azienda per salutarla e farle un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Tra l’altro sono stati proprio loro a spingerla a iscriversi alle selezioni del Grande Fratello 2023.

Grande Fratello, il gesto choc in diretta

Così, prima di entrare ufficialmente nella Casa, Giselda ha potuto salutare i suoi colleghi, apparsi in video durante la diretta. Ma uno di loro si è reso protagonista di un gesto che deve essere passato inosservato alla regia del Grande Fratello e allo stesso Alfonso Signorini, tanto che non è stato censurato. Non certo però ai telespettatori.

Durante il collegamento in diretta, uno dei colleghi di Giselda Torresan ha mimato un rapporto orale, rivolto alla collega. La produzione del reality non è riuscita a rendersi conto in tempo del gesto volgare, così è andato in onda in piena prima serata per poi finire tra le clip caricate su Mediaset Infinity (ma è probabile che quella della sorpresa presto verrà ‘epurata’) e ovviamente sui social.

Il breve filmato in questione ha fatto subito il giro della rete. Utenti increduli da quanto appena visto in diretta, soprattutto dopo aver sentito il conduttore parlare di “rispetto e sobrietà” in apertura di puntata. Puntata che doveva essere tutto fuorché all’insegna del trash, cosa che però è avvenuta anche se appare chiaro che nessuno se ne sia accorto in tempo per censurare. Nemmeno la concorrente è sembrata essersi resa conto di quel gesto mimato dal collega. Ma il pubblico è esploso sotto il video: “Noooo”, “Pier Silvio non la prenderà bene”, “Ottimo, direi confermate tutte le aspettative che chiedevano”, “Quando se ne accorge Pier Silvio…” e “È già espulsa quindi secondo le nuove regole?”.