Il nuovo Grande Fratello è iniziato. Lunedì scorso Alfonso Signorini ha presentato i 15 concorrenti tra vip e nip che abiteranno la Casa nei prossimi mesi. Probabilmente se ne aggiungeranno altri ma il gruppo sembra già ben consolidato nonostante nessuno si conoscesse. Una cosa, però, la maggior parte di loro la tiene bene a mente: evitare volgarità e siparietti trash. Le nuove regole dettate da Pier Silvio Berlusconi, ribadite dal conduttore in apertura di puntata, hanno investito anche il cast.

E sono state sulla bocca di molti per tutta l’estate. Poi il cast è stato svelato e più di metà dei concorrenti, almeno per ora, sono “persone semplici”, con una “vita normale”. “Sobrietà e rispetto”, ha detto Alfonso Signorini Durante la prima puntata del GF, sono le parole d’ordine. Peccato che, anche se non certo per colpa sua o della regia che non ha fatto in tempo a censurare, proprio alla sorpresa dei colleghi di Giselda Torresan è andato in onda un gesto osceno.

Grande Fratello, il coltello in mano ed è subito paura di violare le regole

Il pubblico, come racontato nell’articolo che trovate qui sopra, l’ha subito notato e commentato in rete, chiedendosi quale sarà stata la reazione di Pier Silvio Berlusconi alla vista di quelle immagini. Ma nella Casa quasi tutti sanno bene che certi atteggiamenti vanno evitati. Ricordiamo l’espressione di Anita quando a Lorenzo, nel Tugurio, è scappata una parolaccia.

E poche ore fa un’altra scena in Casa ha destato preoccupazione in Rosy Chin, convinta che certi gesti siano vietati. Era in cucina con Massimiliano Varrese e a un certo punto lui ha mimato scherzosamente la scena di Scream impugnando un grosso coltello dalla lama affilata.

Rosa talmente terrorizzata dalle nuove linee che mette in allerta Massimiliano perché con il coltello in mano voleva imitare scream pensando sia pericoloso STO MORENDO☠️☠️ #GF pic.twitter.com/yxZhtRmvKa — Luca☔ (@luca_detuu) September 12, 2023

“Te lo ricordi Scream?”, le domanda l’attore. E lei, preoccupatissima: “No, secondo me… questi sono oggetti pericolosi. Secondo me poi pensano che è pericoloso”. “Non si può fare? Volevo fare Scream… vabbè, non lo faccio più”, ha chiuso lui. Il pubblico social ha subito commentato la scena e fatto notare come ci sia quasi un clima di terrore nella Casa per via delle nuove linee guida del Grande Fratello.