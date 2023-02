Clamorosa notizia sul conto di Chiara Ferragni e Fedez, impegnati in questi giorni a Sanremo 2023. Il rapper ha cantato sulla nave Costa Smeralda, collegandosi con l’Ariston, e scatenando le polemiche per alcune frasi non concordate con la Rai e di cui si è assunto la responsabilità piena. Poi nella serata del 10 febbraio ha anche duettato con gli Articolo 31, ottenendo un buon consenso. Nelle ultime ore ha dato però anche vita ad uno scontro a distanza con Anna Oxa, che è stata considerata “maleducata” da lui.

Ma ora è stato un conduttore molto famoso e apprezzato in Italia ad aver sganciato la bomba su Chiara Ferragni e Fedez. Secondo quanto starebbe emergendo, i due dopo Sanremo 2023 sarebbero ormai pronti a fare un ulteriore salto di qualità nella loro vita. E i fan sarebbero davvero felicissimi, se queste indiscrezioni dovessero trovare la conferma definitiva. Per adesso c’è tempo di gustarsi l’ultimo appuntamento della kermesse, che vedrà l’imprenditrice digitale protagonista ancora come co-conduttrice.

Chiara Ferragni e Fedez, cosa potrebbe succedere dopo Sanremo 2023

C’è da attendere ovviamente qualche affermazione ufficiale da parte di Chiara Ferragni e Fedez, che potrebbe anche giungere dopo Sanremo 2023, ma intanto sul settimanale Nuovo è arrivata una dichiarazione importante di un noto presentatore che ha rivelato cosa potrebbe succedere in futuro alla coppia. Intanto, il conduttore ha rivelato: “A me è piaciuta molto sul palco, era emozionata e ha dimostrato di saperci stare e di essere anche simpatica. Ci sono persone che passano il proprio tempo a criticare il prossimo, non avendo altro da fare”.

A rompere il silenzio sui Ferragnez ci ha pensato Maurizio Costanzo, che ha detto a Nuovo: “Chissà che qualcuno non le proponga uno show televisivo col marito. Sarebbe curioso, no? E sarebbe anche un modo per avvicinare il pubblico più giovane al piccolo schermo. Lui è reduce da X Factor, dove ha fatto il giudice per anni, quindi ha l’esperienza per lanciarsi con la moglie“. Vedremo se questa previsione del coniuge di Maria De Filippi di vederli alla Rai si avvererà oppure se si tratta solamente di un sogno irrealizzabile.

Questo l’attacco dello staff di Anna Oxa a Fedez: “A Fedez non l’ha nemmeno visto, perché lui da persona perbene non ha chiesto alla signora Oxa e magari avrebbe evitato questa esposizione che non nobilita nessuno? Non capiamo il suo problema”.