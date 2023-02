“Cosa è successo davvero”. Sanremo 2023: Anna Oxa, la verità dopo l’attacco al veleno di Fedez. Scoppia il caso

A Sanremo 2023 è scoppiato il caos tra Fedez e Anna Oxa in queste ore. In particolare, il rapper originario di Milano ha attaccato la cantante per un comportamento scorretto che avrebbe avuto. Infatti, le ha detto: “C’era una scaletta di artisti che doveva fare le prove, lei è arrivata e ha saltato la scaletta. Noi eravamo lì ad aspettare da due ore, c’erano altri artisti prima che stavano aspettando, lei è arrivata e ha saltato la fila. Veramente maleducata, ero molto tentata dal dirglielo, poi l’ho vista e ho lasciato perdere”.

Inoltre, sempre fuori Sanremo 2023, Fedez ha aggiunto a proposito di Anna Oxa: “Però è un comportamento… Non me ne frega un ca*** se lo saprà, non ci si comporta così“. E lei, attraverso il suo staff, ha prontamente replicato al marito di Chiara Ferragni: “Non entriamo in merito alla strumentalizzazione delle notizie, la stampa o lui lasciano il tempo che trovano. Avrebbe potuto comprendere le cose approfondendo e chiarendo. Se si parla delle prove, la signora Oxa per scaletta doveva provare alle 17”.

Sanremo 2023, continua la polemica tra Fedez e Anna Oxa

Prima della finale di Sanremo 2023, Fedez ha ricevuto quindi una replica dallo staff di Anna Oxa, che ha detto ancora su Instagram: “Siamo arrivate alle 15.50, come sempre in anticipo. Ci è stato detto che c’era un ritardo e che comunque entro le 18.30 le prove sarebbero finite per tutti. Avevamo 8 persone davanti a noi e abbiamo chiesto come fosse possibile che solo 3 avessero fatto le prove. Ci hanno consigliato di spostarci nella red room perché probabilmente passavano avanti altri artisti. Considerato che la Oxa doveva ritornare in hotel per cenare, prendere l’antibiotico, prepararsi e ripartire per Sanremo è stato chiesto se poteva provare”.

Ma il lungo post non si è fermato qui: “A Fedez non l’ha nemmeno visto, perché lui da persona perbene non ha chiesto alla signora Oxa e magari avrebbe evitato questa esposizione che non nobilita nessuno?

Poi se è una notizia come quella con Madame per far lavorare gli opinionisti… Non entreremo in merito a tante cose, per il momento se non per spiegare, solo i fatti, a difesa dei diritti della dignità della persona. Magari Fedez non dovrebbe prendersela con la signora Oxa perché non ha rapporti con lei”.

Infine, Anna Oxa tramite i suoi fidati collaboratori ha aggiunto su Fedez: “Ma con chi eventualmente non avesse avuto rispetto in base ai suoi criteri di valutazione, nei suoi confronti. Non è che la signora Oxa entra direttamente in scena… Non capiamo il suo problema, non c’era nessuno che poteva approfondire per non farlo sentire ignorato tanto da (non sappiamo se è vero), permettersi di aggredire l’onore e la reputazione di una persona?“.